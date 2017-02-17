İlk yarı sessiz bitti

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Kayserispor-Bursaspor karşılaşmasının ilk 45 dakikası golsüz eşitlikle tamamlandı.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Kayserispor-Bursaspor karşılaşmasının ilk 45 dakikası golsüz eşitlikle tamamlandı.



Maçtan Dakikalar (İlk Yarı)

5. dakikada gelişen Kayserispor atağında Güray'ın sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içerisinde topu kontrol eden Umut, şut çekmekte gecikince defans topu uzaklaştırdı.

8. dakikada ani gelişen Kayserispor atağında Deniz'in pasıyla topla buluşan Lawal'ın ceza sahası dışarısından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

13. dakikada gelişen Kayserispor atağında Güray'ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya yükselen Umut'un müsait pozisyonda yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

14. dakikada ani gelişen Kayserispor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Deniz'ın sert vuruşunda kaleci Harun topu güçlükle kornere çeldi.

20. dakikada Bursaspor'da Deniz'in, Lawal'a arkadan yaptığı müdahale sonrası hakem Yaşar Kemal Uğurlu direkt kırmızı kartını gösterdi.

23. dakikada gelişen Kayserispor atağında Deniz'in pasıyla ceza sahası yayı önünde topla buluşan Güray'ın sert vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.

27. dakikada gelişen Bursaspor atağında kazanılan serbest vuruşu kullanan Battala'nın direk kaleye vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

37. dakikada gelişen Bursaspor atağında sol kanattan ceza sahasına yapılan ortaya yükselen Sivok'un kafa vuruşunda Kaleci Ahamada topu güçlükle kornere çeldi.



Stat: Kadir Has

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Mehmet Cem Satman xx, Serkan Çimen xx

Kayserispor: Ahamada xx, Levent xx, Rotman x, Mabiala xx, Umut x, Deniz xx, Lawal xx, Varela xx, Hakan x, Kana Bıyık xx, Güray xx

Yedekler: Muammer, Ferreira, Sow, Kubilay, Welliton, Traore, Nguemo

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Bursaspor: Harun xx, Ertuğrul x, İsmail xx, Sivok xx, Onur x, Faty xx, Şamil x, Battala xx, De Valle x, Deniz x, Stancu xx

Yedekler: Mert Günok, Mert Örnek, Merter, Kubilay, Sercan, Torres, Rüştü

Teknik Direktör: Mutlu Topçu

Kırmızı Kart: Deniz (dk. 20) (Bursaspor)

Sarı Kartlar: Lawal, Levent (Kayserispor)

(Mesut Alan - Turan Bulut /İHA)