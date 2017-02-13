13.02.2017 21:41 İlk yarı sessiz bitti

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftanın kapanış maçında Gaziantepspor, sahasında Adanaspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 beraberlik ile tamamlandı. Spor Toto Süper Lig'in 20. haftanın kapanış maçında Gaziantepspor, sahasında Adanaspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 beraberlik ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada konuk ekibin atağında defanstan atılan uzun pasta ev sahibinde Elyasa'nın hatalı geri pasında topla buluşan Magaye vuruşunu yaptı kaleci Vıctor son anda kurtardı.

39. dakikada Koman'ın sağ kanattan ortasında defans son anda tehlikeyi önleyerek meşin yuvarlağı kornere çeldi.



Stat: Gaziantep Arena

Hakemler: Cüneyt Çakır xx Bahattin Duran xx Tarık Ongun xx

Gaziantepspor: Vıctor xx, Pedroso xx, Elyasa xx, Kıslıak xx, Reis xx, Barış xx, Ben Hatıra xx, Khaly xx, Fatau xx, Marcınho xx, Ghilas x

Yedekler: Gökhan, Abdülkadir, Kangwa, İlhan, Sefa, Musa, Orkan

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Adanaspor: Charles xx, Ramos xx, Sami Can xx, Vinicus xx, Tevfik xx, Rodrıgo xx, Jose xx, Koman xx, Rodrigues xx, Bekir xx, Magaye xx

Yedekler: Hayrullah, Ousmane, Ahmet, Emre, Cem, Renan, Reynaldo

Teknik Direktör: Levent Şahin

(Kazım Uzunöz - Orhan Erkılıç /İHA)

