İlk yarı sessiz bitti

Ziraat Türkiye Kupası F grubu 5. hafta karşılaşmasında Medipol Başakşehir sahasında Yeni Amasyaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlandı.
Ziraat Türkiye Kupası F grubu 5. hafta karşılaşmasında Medipol Başakşehir sahasında Yeni Amasyaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
16. dakikada ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Doka'nın şutunda top auta çıktı. 43. dakikada Cikalleshi'nin ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta top kaleci Ömer'in müdahalesi ile kornere gitti.
Stat: 3. Başakşehir Fatih Terim Hakemler: Koray Gençerler xx, Gökhan Memişoğlu xx, Seyfettin Ünal xx Medipol Başakşehir: Faruk xx, Ferhat xx, Bekir xx, Egemen xx, Musa xx, Alparslan xx, Doka xx, Holmen xx, İrfan Can xx, Napoleoni xx, Cikalleshi xx Yedekler: Ufuk, Attamah, Mustafa Pektemek, De Souza, Mustafa Toprak Teknik Direktör: Abdullah Avcı Yeni Amasyaspor: Ömer xx, Barış xx, Simbo xx, Muhammet Emin Gül xx, Mikail xx, Ergin xx, Muhammet Emin Bakan xx, Taşkın xx, Ali Fırat xx, Orhan Gazi xx,Vombola xx Yedekler: Ali Kaan, Aslan, Ahmet, Sadık, Kaan, Fatih, Hayrullah Teknik Direktör: Ufuk Sarı Sarı kart: Ergin (Yeni Amasyaspor) (Uygar Aydın/İHA)
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