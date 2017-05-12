İlk yarı sesiz bitti

Kasımpaşa, Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

Kasımpaşa, Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada sağ kanatta bulunan Castro'nun ara pasında ceza sahası içinde kaleci Gökhan ile karşı karşıya kalan Turgut'un vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

6. dakikada sol kanatta bulunan Edomwonyi'nın pasında ceza sahası içinde kontrol eden Recep'in vuruşunda meşin yuvarlak sol direkten oyun alanına geri döndü.

31. dakikada sağ taraftan ceza sahası içine giren Fink'in ortasında kaleci Ramazan'dan seken top ceza yayı üzerinde bulunan Recep'in önünde kaldı. Recep'in sert vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.



Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Serkan Ok xx, Aleks Taşçıoğlu xx

Kasımpaşa: Ramazan xx, Popov xx, Veysel xx, Titi xx, Bozhikov xx, Abdullah xx, Sadiku xx, Guanca xx, Eduok xx, Castro xx, Turgut xx

Yedekler: Eray, Otigba, Shala, Hasan Bilal, Veigneu, Batuhan, Ahmed

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Petrucci xx, Robin Yalçın xx, Fink xx, Dhurgham Ismail xx, Recep Niyaz xx, Saadane xx, Süleyman Koç xx, Edomwonyi xx, Jantscher xx, Kweuke xx

Yedekler: Diallo, Oboabona, Oğulcan, Oğuz Han, Igiebor, Özgür Çek, Orhan Ovacıklı

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Sarı kart: Dhurgham Ismail (Çaykur Rizespor)

(Oğuzhan Ort - Uygar Aydın /İHA)