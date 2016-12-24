24.12.2016 17:09 İlk yarı liderin

Adanaspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında, Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Başakşehir'in 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. Adanaspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında, Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Başakşehir'in 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.



MAÇTAN DALKİKALAR (İLK YARI)

12. dakikada Visca'nan ceza sahasına girerken düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu kullanan Belezoğlu'nun şutunda top üstten auta çıktı.

21. dakikada sağ kanattan Ahmet Dereli'nin ortasında Magaye'nin vuruşunda defansa çarpan top dışarı çıktı.

32. dakikada Magaye'nin köşe atışında ceza sahası içinde Ramos'un kafa vuruşunda kaleci Volkan son anda topu kornere çeldi.

42. dakikada sol kanattan Visca'nın ortasında Adanaspor defansından dönen topa ceza yayı üzerinde Attamah'ın gelişine şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1



KÜNYE

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Serkan Ok xx, Erhan Akbulut xx

Adanaspor: Hayrullah x, Ramos xx, Ahmet Dereli xx, Magaye xxx, Digao xx, Cem xx, Renan Da Silva xx, Renan Diniz xx, Didi xx, Koman xxx, Bekir xx

Yedekler: İrfan, Samican, Ahmet Bahçıvan, Burak, Emre, Ömer, Edgar

Teknik Direktör: Serhat Galimane

Medipol Başakşehir: Volkan xxx, Uğur xx, Emre xx, Epureanu xx, Visca xxx, Mossoro x, Mehmet xx, Eren

xxx, Bekir x, Attamah xxx, Cengiz xx

Yedekler: Ufuk, Ferhat, Lima, Stefano, Mustafa, Holmen

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Gol: Attamah (dk. 42) (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Epureanu, Emre (Medipol Başakşehir)

(Cemil Serezli/İHA)

