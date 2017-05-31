İlk yarı golsüz bitti

Bu yıl 55'inci kez düzenlenen Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Medipol Başakşehir ile Atiker konyaspor, Eskişehir'de karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısı 0-0'lık beraberlikle sona erdi.

Bu yıl 55'inci kez düzenlenen Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Medipol Başakşehir ile Atiker konyaspor, Eskişehir'de karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısı 0-0'lık beraberlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

25. dakikada Eren Albayrak'ın uzaktan şutunda top doğrudan auta çıktı.

29. dakikada Visca'nın pasında topla buluşan Mahmut'un ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Serkan meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

31. dakikada tribünlerde çıkan olaylar dolayısıyla hakem Fırat Aydınus maçı 4 dakika durdurdu.

40. dakikada Edin Visca'nın ceza sahası içinden plase vuruşunda top direğin dibinden auta çıktı.



Stat: Eskişehir Yeni

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Serkan Ok xx, Aleks Taşçıoğlu xx

Medipol Başakşehir: Volkan xx, Emre xx, Alexandru xx, Edin Visca xx, Da Costa xx, Eren xx, Bekir xx, Cengiz xx, Mahmut xx, Adebayor xx, Uğur Uçar xx

Yedekler: Ufuk, Yalçın, Attamah, Napoleoni, Mustafa, Holmen, Alparslan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Atiker Konyaspor: Serkan xx, Douglas xx, Ali xx, Jonsson xx, Ömer Ali xx, Ali Çamdalı xx, Bajic xx, Milosevic xx, Hadziahmetovic xx, Vukovic xx, Skubic xx

Yedekler: Kaya, Volkan, Selim, Fofana, Meha, Mehmet, Hora

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

(Kadir Arslan - Mustafa Kaplan - Aydın Sarıoğlu /İHA)