İlk yarı golsüz bitti

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor. Maçın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor. Maçın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı) 30. dakikada Quaresma'nın kullandığı serbest vuruşta top direğin hemen üzerinden auta çıktı. 32. dakikada Oğuzhan'ın ceza sahası içerisinde çevirdiği topu Jorquera son anda kornere gönderdi. 34. dakikada Quaresma'nın sağ kanattan trivela vuruşuyla kaleye gönderdiği topu Harun son anda kornere tokatladı. 39. dakikada Marcelo'nun indirdiği topla sol çaprazdan kaleci ile karşı karşıya kalan Aboubakar'ın şutu yandan auta çıktı.
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye Hakemler: Bülent Yıldırım xx, Serkan Olguncan xx, Asım Yusuf Öz xx Bursaspor: Harun Tekin xx, Erdem Özgenç xx, Tomas Sivok xx, Ertuğrul Ersoy xx, Aziz Behich xx, Şamil Çinaz xx, Cristobal Jorquera xx, Sinan Bakış xx, Bilal Kısa xx, Emre Taşdemir xx, Kubilay Kanatsızkuş xx Yedekler: Mert Günok, İsmail Konuk, Onur Atasayar, Ricardo Faty, Furkan Soyalp, Sercan Yıldırım, Bogdan Stancu Teknik Direktör: Adnan Örnek Beşiktaş: Fabricio Ramirez xx, Gökhan Gönül xx, Marcelo Filho xx, Dusko Tosic xx, Adriano Claro xx, Atiba Hutchinson xx, Tolgay Arslan xx, Ricardo Quaresma xx, Oğuzhan Özyakup xx, Ryan Babel xx, Vincent Aboubakar xx Yedekler: Tolga Zengin, Atınç Nukan, Andreas Beck, Gökhan İnler, Necip Uysal, Demba Ba, Cenk Tosun Teknik Direktör: Şenol Güneş Sarı kartlar: Bilal Kısa, Tomas Sivok (Bursaspor), Ricardo Quaresma (Beşiktaş) (Abdullah Çibir - Ahmet Faruk Çabuk - Samet Doğru - Mesut Alan /İHA)
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