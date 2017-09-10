10.09.2017 17:56 İlk yarı Gençlerbirliği'nin

Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında evinde Gençlerbirliği ile oynuyor. Mücadelenin ilk yarısı Ankara ekibinin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında evinde Gençlerbirliği ile oynuyor. Mücadelenin ilk yarısı Ankara ekibinin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

6. dakikada sol kanattan Milinkovic'in pasında ceza sahası içinde Skuletic'in vuruşunda seken topu Ahmet İlhan, ağlara gönderdi. 0-1

23. dakikada Sosa'nın ceza yayı üzerinden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak sağ direğin yanından dışarı gitti.

42. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Burak Yılmaz, müsait pozisyonda vuruşunu yapamayınca defans araya girdi.



KÜNYE

Stat: Medical Park

Hakemler: Özgür Yankaya xx, Baki Tuncay Akkın xx, İsmail Şencan xx

Trabzonspor: Onur xx, Pereira xx, Mustafa Akbaş, xx, Uğur Demirok xx, Mas xx, Kucka xx, Okay xx, Sosa xx, Olcay xx, Yusuf Yazıcı xx, Burak Yılmaz xx

Yedekler: Estabean, Kamil Ahmet, Hubocan, Abdülkadir, Bongonda, Onazi, Rodellaga, Castillo, Bero, N'Doye

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Gençlerbirliği: Hopf xx, Ahmet Oğuz xx, Politevich xx, Claro xx, Uğur Çiftçi xx, Issah xx, Khalili xx, Ahmet İlhan xx, Manu xx, Milinkovic xx, Skuletic xx

Yedekler: Nihat, Orhan, N'Diaye, Halil, Zeki, Guidileye xx, Mehmet Taş, Sedar, Paraiba, Muriqi

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Gol: Ahmet İlhan (dk. 6) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Kucka, Uğur (Trabzonspor), Claro, Manu (Gençlerbirliği)

(Gökmen Şahin/İHA)

