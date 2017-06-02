İlk yarı Gençlerbirliği'nin

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Gençlerbirliği, Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Gençlerbirliği'nin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Gençlerbirliği, Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Gençlerbirliği'nin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan Dakikalar (İlk Yarı)

7. dakikada sol kanattan Castro'nun yaptığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Veysel Sarı'nın şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

15. dakikada Vedat Muriç'ten aldığı topla sol kanattan ceza sahasına giren Rantie'nin topu düzelttikten sonra yaptığı vuruşta kaleci Eray soluna uzanarak topu kornere çeldi.

37. dakikada defanstan seken topa Andre Castro'nun sol çaprazdan yaptığı vuruşta top yandan auta çıktı.

45. dakikada Anıl'ın sol kanattan yaptığı ortaya Vedat Muriç'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlarla buluştu. 1-0



Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Bahattin Şimek xx, Baki Tuncay Akkın xx, Oğuz Terzi xx

Gençlerbirliği: Nihat Şahin xx, Ahmet Oğuz xx, Luccass Claro xx, Palitsevich xx, Anıl Karaer xx, Serdar Gürler xx, Issah xx, Khalili xx, Rantie xx, Umut Sözen xx, Vedat Muriç xx

Yedekler: Taha Cengiz, Orhan Şam, Milinkovic, Scekic, Cosmin Matei, Murat Duruer, Etien Velikonja

Teknik Direktör: Ümit Özat

Kasımpaşa: Eray Birniçan xx, Veysel Sarı xx, Otigba xx, Cristian Titi xx, Veigneau xx, Hasan Bilal xx, Abdullah Durak xx, Sadiku xx, Eduok xx, Andre Castro xx, Batuhan Altıntaş xx

Yedekler: Kadem Burak, Burak Turan, Hakan Demir, Arda Kürşat, Ahmed Ildiz, Shala, Tunay

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Gol: Vedat Muriç (dk. 45) (Gençlerbirliği)

Sarı Kart: Veysel Sarı (Kasımpaşa)

(Uğur Kan Yüksek - Cem Geçim /İHA)