İlk yarı Gençlerbirliği'nin

Spor Toto Süper Lig'in 32. hafta müsabakasında Gençlerbirliği evinde Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-0 Başkent ekibinin üstünlüğü ile tamamlandı.

Spor Toto Süper Lig'in 32. hafta müsabakasında Gençlerbirliği evinde Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-0 Başkent ekibinin üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada Khalili'nin ceza sahasına gönderdiği pasta topla buluşan Rantie, meşin yuvarlağa bekletmeden vurdu ancak top az farkla kalenin sağından auta çıktı.

17. dakikada sol kanattan topla birlikte ceza sahasına hareketlenen Alper, vuruş açısını yakalayınca meşin yuvarlağı kaleye doğru gönderdi. Kaleci Hopf topu rahat kontrol etti.

25. dakikada Alper'in sol kanattan açtığı ortaya Lens kafa vuruşu yaptı ancak meşin yuvarlak farklı şekilde auta çıktı.

32. dakikada Lens'in orta açarak kullandığı topa Skrtel kale sahası içinde yükselerek kafa vuruşunu yaptı ancak top kalenin hemen yanından auta gitti.

45. dakikada ceza sahası hemen dışından Selçuk Şahin'in kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak Fenerbahçe ağlarıyla buluştu. 1-0



Stat: 19 Mayıs Stadyumu

Hakemler: Ümit Öztürk xx, İsmail Şencan xx, Osman Gökhan Bilir xx

Gençlerbirliği: Hopf xx, Ahmet Oğuz xx, Politsevich xx, Claro xx, Anıl xx, Selçuk x, Issah xx, Aydın xxx, Khalili x (Matei dk. 30 xx), Murat Duruer xx, Rantie x

Yedekler: Nihat Şahin, Uğur, Renato Escobar, Velikonja, Vedat Muriç, Orhan

Teknik Direktör: Ümit Özat

Fenerbahçe: Volkan xx, Hasan Ali xx, Kjaer xx, Skrtel xxx, Hasan İsmail x Köybaşı x, Mehmet xx, Josef De Souza xxx, Lens xxx, Alper xx, Sow xx, Van Persie xx

Yedekler: Mahmut, Volkan Şen, Emenike, Neustaedter, Atif Chauhe, Stoch

Teknik Direktör: Dirk Advocaat

Gol: Selçuk Şahin (dk. 45) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Khalili (Gençlebirliği), Sow, Alper (Fenerbahçe)

(Selçuk Böke - Cem Geçim /İHA)