İlk yarı finalist Belçika

Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda İtalya'yı 79-66 mağlup eden Belçika adını yarı finale yazdırdı.
Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda İtalya'yı 79-66 mağlup eden Belçika adını yarı finale yazdırdı. Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası çeyrek final mücadelesinde Belçika ile İtalya karşı karşıya geldi. İlk çeyrek final mücadelesinde rakibini 79-66 mağlup eden Belçika adını yarı finale yazdırdı. Belçika'da Emma Meesseman 27sayı, 11 ribaund ile double-double yaparken, Kim Mestdagh 19 sayı ile oynadı. İtalya'da ise Cecilia Zandalasini'nin 23sayı, 8 ribaundluk performansı mağlubiyeti önlemeye yetmedi. Belçika yarı finalde bugün TSİ 19.00'da oynanacak İspanya - Letonya maçının galibi ile karşılaşacak. Öte yandan Türkiye de saat 16.00'da Yunanistan karşısında yarı finale yükselmek için mücadele edecek.
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