Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
İlk yarı Fenerbahçe'nin
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

İlk yarı Fenerbahçe'nin

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşılaştı. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşılaştı. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Mücadelenin 15. dakikasında yardımcı hakem Kemal Yılmaz'ın sakatlanmasının ardından karşılaşmanın 4. hakemi Tolga Özkalfa görev aldı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada Castillo'nun ceza sahası içi sol çaprazından yerden gönderdiği topa gelişine vuran Mustafa Akbaş'ın şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.
19. dakikada Alper Potuk sol taraftan getirdiği topu ceza sahası dışına çıkardı. Fernandao'nun vuruşunda ise meşin yuvarlak kaleci Onur'un sağından farklı şekilde dışarı çıktı.
23. dakikada Castillo'nun ceza yayı üzerinde vuruşunda meşin yuvarlak Volkan Demir'in kontrolünde auta çıktı.
27. dakikada Josef De Souza'nın kafa vuruşunda kale çizgisi üzerinde topa eliyle müdahale etmesi üzerine karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık kırmızı kart ile Yusuf Erdoğan soyunma odasına gönderirken penaltı noktasını gösterdi.
29. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Fernandao, kaleci Onur'un sağından meşin yuvarlağa ağalarla buluşturdu. 1-0
30. dakikada Alper Potuk'un ara pasında ceza sahası içine giren Lens'in vuruşunda kalesini zamanında terk eden Onur yatarak tehlikeyi önledi.
40. dakikada ani gelişen Fenerbahçe atağında Lens'in sağ kanattan getirdiği topu arka direkteki Sow'a kazandırdı. Sow'un vuruşunda meşin yuvarlak ağalarla buluşturdu. 2-0
42. dakikada bordo-mavili taraftarlar 2. golden sonra yönetimi istifraya çağırdı.

Stat: Avni Aker
Hakemler: Ali Palabıyık xxx, Kemal Yılmaz x (Tolga Özkalfa dk. 15 xx), Serkan Olguncan xxx
Trabzonpor: Onur xx, Zeki xx, Durica xx, Uğur xx, Mustafa Akbaş xx, Onanzi x, Okay x, Mehmet Ekici xx, Yusuf Erdoğan x, Castillo x, N'Doye x
Yedekler: Esteban, Güray, Muhammet Demir, Akakpo, Mustafa Yumlu, Aytaç Kara, Yusuf Yazıcı
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Fenerbahçe: Volkan Demirel xx, Şener xxx, Kjaer xxx, Neustadter xxx, İsmail Köybaşı xx, Mehmet Topal xxx, Josef De Souza xx, Lens xxx, Alper Potuk x, Fernandao xx, Sow x
Yedekler: Fabiano, Ozan, Salih, Yiğithan, Aaitf, Caner, Stoch
Teknik Direktör: Dick Advocaat
Goller: Fernandao (dk. 28 pen.), Sow (dk. 40) (Fenerbahçe)
Kırmızı Kart Yusuf Erdoğan (dk. 27) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Mehmet Topal, Neustadter (Fenerbahçe)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Suikast soruşturmasında flaş karar!
Başbakan'dan Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin yıl dönümü mesajı
Tepki alan Bilal Kısa Bursaspor'dan ayrılıyor mu ?
Taraftardan Bilal Kısa'ya tepki
Başbakan Yıldırım, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir araya geldi
Bakan: Bin 300 lira asgari ücret yetersiz!
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'yi kızdıracak hamle!
Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'yi kızdıracak hamle!
Cumhurbaşkanlığı'ndan El Bab tepkisi!
Cumhurbaşkanlığı'ndan El Bab tepkisi!
Eğitime kar engeli
Eğitime kar engeli
Kayseri'den El Bab'a 500 komando daha...
Kayseri'den El Bab'a 500 komando daha...
Türkiye, 'yüksek gelirli ülkeler' sınıfına girdi
Türkiye, 'yüksek gelirli ülkeler' sınıfına girdi
TSK: DAEŞ 30 sivili katletti
TSK: DAEŞ 30 sivili katletti
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Suikast soruşturmasında flaş karar!
Suikast soruşturmasında flaş karar!
Başbakan'dan Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin yıl dönümü mesajı
Başbakan'dan Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin yıl dönümü mesajı
Tepki alan Bilal Kısa Bursaspor'dan ayrılıyor mu ?
Tepki alan Bilal Kısa Bursaspor'dan ayrılıyor mu ?
Taraftardan Bilal Kısa'ya tepki
Taraftardan Bilal Kısa'ya tepki
Başbakan Yıldırım, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir araya geldi
Başbakan Yıldırım, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir araya geldi
Bakan: Bin 300 lira asgari ücret yetersiz!
Bakan: Bin 300 lira asgari ücret yetersiz!
Beklenen görüşme başladı
Beklenen görüşme başladı
Darbeci komutan: 'Sıkıyönetim emrini uygulamış olsaydım çok kan dökülürdü'
Darbeci komutan: 'Sıkıyönetim emrini uygulamış olsaydım çok kan dökülürdü'
İlk yarı Fenerbahçe'nin
İlk yarı Fenerbahçe'nin
Milas'ta MİTSO'dan eğitime destek
Milas'ta MİTSO'dan eğitime destek
CHP Marmaris İlçe Başkanı Ünlü'den açıklama
CHP Marmaris İlçe Başkanı Ünlü'den açıklama
Darbe girişiminin ilk askeri davası başladı
Darbe girişiminin ilk askeri davası başladı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English