25.12.2016 18:54 'İlk yarı bizim yaptıklarımızı ikinci yarı Akhisar yaptı'

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Akhisar Belediyespor maçı sonrası yaptığı açıklamada, 'Akhisar Belediyespor bozuk zeminde kendi tarzlarına çok uygun bir şekilde oynadı. İlk yarı bizim yaptıklarımızı ikinci yarı Akhisar yaptı' dedi. Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Akhisar Belediyespor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Akhisar Belediyespor bozuk zeminde kendi tarzlarına çok uygun bir şekilde oynadı. İlk yarı bizim yaptıklarımızı ikinci yarı Akhisar yaptı" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Atiker Konyaspor, deplasmanda konuk olduğu Akhisar Belediyespor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "Braga'ya mağlup olduğumuz maçtan sonra lige daha fazla yöneldik. Bunun sonucunda da arka arkaya puanlar aldık. 14 puanlık bir seri yakaladık. Dolayısıyla bizim sezon başında lige başlarken olması muhtemel olan istediğimiz yere taşıdı. Bununla birlikte Akhisar ve Karabük maçlarında ligdeki pozisyonumuzu netleştirmek ya da üstüne koyabilmek amacındaydık. İstediğimiz gibi olmadı. Sezonun başında hedeflediğimiz 24 puan kötü görünmüyordu ama ciddi çıkışımızdan sonra bunu daha arttırabilirdik, üzgünüz. İlk yarı nispeten top biraz daha Akhisar'daydı. Net pozisyonlar yakaladık ama değerlendiremedik. İkinci yarıda oyunun ritmini yakalamak için uğraştık, bunu kısmen gerçekleştirdik ama 3. bölgede ilk yarıdaki kadar başarılı olamadık. Akhisar Belediyespor bozuk zeminde kendi tarzlarına çok uygun bir şekilde oynadılar. İlk yarı bizim yaptıklarımızı ikinci yarı Akhisar yaptı. Maçın sonlarında kornerden yediğimiz gol ile mağlup olduk. Maçı kaybettiğimiz için üzgünüz" dedi.

(Aykut Yeniçağ - Barış Gezici - Önder Aydın / İHA)

