İlk yardım eğitimi alan komşusu onu hayata döndürdü

İzmir'in Buca ilçesinde evinde kalp krizi geçiren 60 yaşındaki Ferudun Gönül'ü hayata döndüren kalp masajı, Temel Yaşam Desteği Eğitimi alan komşularından geldi.

İzmir'in Buca ilçesinde evinde kalp krizi geçiren 60 yaşındaki Ferudun Gönül'ü hayata döndüren kalp masajı, Temel Yaşam Desteği Eğitimi alan komşularından geldi.

Gönül'ün kalp krizi geçirdiği haberini alır almaz yardıma koşan Nursel ve Kemal Candar çifti, ilk müdahaleyi yaptı. Komşularının ilk yardım eğitimi aldığını sonradan öğrenen Ferudun Gönül, "Komşu komşunun hem külüne, hem de kalp masajına muhtaç" dedi.

İzmir Buca'da yaşanan olay, "Komşu komşunun külüne muhtaçtır" atasözünü hatırlattı. Evli ve 5 çocuk sahibi 60 yaşındaki Ferudun Gönül, 16 Mayıs akşamı saat 22.00 sıralarında evinde kalp krizi geçirdi. Gönül'ün oğlu Murat Gönül ise panik içinde kapıdan fırlayarak 7 yıllık komşuları Nursel ve Kemal Candar çiftine haber verdi. Temel Yaşam Desteği Eğitimi alan Candar çifti hemen 112'yi aradı, ardından Gönül'ün evine gitti. Çift, nabzı duran Ferudun Gönül'e 112 Acil Sağlık ekipleri gelene kadar sürekli kalp masajı yaptı. Gönül, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesi ile de kalbi atmaya başlayan Ferudun Gönül, anjiyonun ardından iki gün yoğun bakımda kaldı ve daha sonra bypass ameliyatı oldu. Sağlığına kavuşan Gönül taburcu edilirken, "Komşu komşunun hem külüne, hem de kalp masajına muhtaç" diye konuştu.



"İLK YARDIM EĞİTİMİ ALDIKLARINI BİLMİYORDUM"

Komşularının ilk yardım konusunda eğitimli olduklarını bilmediğini söyleyen Ferudun Gönül, "Oğlumun odasına giderken kalbim sıkıştı ve olduğum yere düşmüşüm. Oğlum komşumuza haber vermiş. Onlar da şansımıza ilk yardım eğitimi almış. Eğitim aldıklarını bilmiyordum. Hayatımı kurtardıktan sonra öğrendim. Onlar olmasaydı yaşayamazdım. Öbür tarafa gitmişim, beni geri döndürmüşler" şeklinde konuştu.



"EŞİM SUNİ SOLUNUM YAPTI, BEN KALP MASAJI YAPTIM"

Eşi Kemal Candar ile birlikte, komşularını hayata döndürmenin mutluluğunu yaşayan Nursel Candar da şunları söyledi:

"Ferudun Bey'in oğlu, babasının kalp krizi geçirdiğini haber verdi. Eşimle hemen 112'yi aradık. Sonra evlerine gidip Ferudun Bey'e kalp masajı uyguladık. Ferudun Bey'in solunumu yoktu, nabzı yoktu, rengi değişmişti. İlk yardım eğitimini aldığımız için hemen müdahale ettik. Orada bir yaşam söz konusuydu. O an bana cesaret geldi. Eğitim aldığımdan beri hiç böyle bir vaka ile karşılaşmamıştım. Eşim suni solunum yaptı, ben kalp masajı yaptım. O anda saniyeler önemliydi. Bir insanı hayata döndürmek kadar güzel bir şey yok."



"BEN DE EĞİTİM ALMAYI DÜŞÜNÜYORUM"

Ferudun Gönül'ün oğlu Murat Gönül, "Allah'a şükür ki, komşularımız ilk yardım konusunda eğitim almışlar. Babamıza ilk müdahaleyi yaptılar. Bugün nefes alıyorsa, kalbi atıyorsa komşularımıza borçluyuz. Ben de eğitim almayı düşünüyorum" derken, Gönül'ün eşi Hülya Gönül de, "Eşimi tedavi eden bütün doktorlarımıza ve komşularımıza çok teşekkür ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun" dedi.



"HASTA UYANAMAYABİLİRDİ"

Ferudun Gönül'ün sağlık durumu hakkında bilgi veren Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Tülay Dikencik, "Hastamız evde kalp krizi geçirmiş ve kalbi durmuş. Komşuları ilk müdahaleyi yapmış. Çünkü daha önce eğitimini almışlar. Hemen hastanın hava yolunu açıp kalp masajı uygulamışlar. 112 ekibi gelene kadar kalp masajına devam etmişler. 112 ekibi de tedavisini uygulamış ve kısa sürede kalp atımları geri dönmüş. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Efe Edem ile anjiyosunu yaptık ve yoğun bakım tedavisine başladık. Hastamızın anjiyo sonucunda ameliyat olması gerektiğine karar verildi. Ferudun Bey o gece uyandı ve ameliyata alındı. Bugün iyi ve taburcu ediliyor. Komşuları, eğer 112 ekibi gelene kadar kalp masajı yapmasaydı hastanın kalbi atmadığı ve solunumu olmayacağı için beyne ve diğer hayati organlarına oksijen gitmeyecekti. Organ fonksiyonları bozulacaktı. İlk dakikalar bu durumlarda çok önemli. Hastamız uyanamayabilirdi. Kalp masajına cevap vermeyebilirdi. Yaptığımız tedaviye cevap vermeyebilirdi. Eğitimli kişiler tarafından müdahalenin yapılması çok önemli. Bilinçsiz şekilde yapılan müdahale hastaya zarar da verebilirdi" diye konuştu.



"VERİLMİŞ SADAKASI VARMIŞ"

Gönül'ün bypass ameliyatını gerçekleştiren Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Hasan Reyhanoğlu ise "Ferudun Bey, evde kalp krizi geçirmiş, komşuları tarafından hayata döndürüldükten sonra hastaneye gelmiş bir hastaydı. Her hasta böyle şanslı olmayabiliyor. Kendisinin bypass ameliyatını yaptık ve taburcu olacak hale geldi. Ferudun Bey'in verilmiş sadakası varmış" ifadelerini kullandı.

(Ceren Atmaca - Halil Karahan /İHA)