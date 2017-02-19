İlk sosyalist muhtar son yolculuğuna uğurlandı

'Türkiye'nin ilk sosyalist muhtarı' olarak bilinen Fevzi Kavuk, son yolculuğuna uğurlandı.

"Türkiye'nin ilk sosyalist muhtarı" olarak bilinen Fevzi Kavuk, son yolculuğuna uğurlandı.

Bursa'nın İznik ilçesi Müşküle köyünde 25 Ağustos 1960'da muhtar olan ve 1980 tarihine kadar girdiği tüm seçimleri büyük bir fark ile kazanan Fevzi Kavuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Türkiye'nin dört bir yanından gelen sevenleri ise onu son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

Siyaset camiasından birçok kişinin katıldığı cenaze namazının ardından Kavuk'un cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.

(Halil Ataş / İHA)