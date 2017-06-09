İlk raunt Fenerbahçe'nin

Fenerbahçe, Spor Toto Basketbol Süper Ligi Play-Off Turu Final serisi ilk maçında Beşiktaş Sompo Japan'ı 75-69 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.
Fenerbahçe, Spor Toto Basketbol Süper Ligi Play-Off Turu Final serisi ilk maçında Beşiktaş Sompo Japan'ı 75-69 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.
Salon: Ülker Sports Arena Fenerbahçe: Ekpe Udoh xx 13, Jan Vesely xx 10, Bogdan Bogdanovic x 13, Luigi Datome xx 5, Bobby Dixon xx 16, Nikola Kalinic x 9, Kostas Sloukas xx 11, Melih Mahmutoğlu x 3 Başantrenör: Zeljko Obradovic Beşiktaş Sompo Japan: D. J. Strawberry x 8, Vladimir Stimac xx 20, Michael Roll x 6, Kyle Weems x 5, Kenan Sipahi xx 11, Earl Clark xx 17, Michael Thompson x, Erkan Veyseloğlu x, Sertaç Şanlı x 2 Başantrenör: Ufuk Sarıca 1. Periyot: 18-22 (Beşiktaş Sompo Japan lehine) Devre: 42-33 (Fenerbahçe lehine) 3. Periyot: 52-49 (Fenerbahçe lehine)
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