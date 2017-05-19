İlk periyot CSKA'nın

THY Euroleague Final-Four ilk maçında CSKA Moskova ile Olmpiakos karşı karşıya geliyor. Mücadele CSKA Moskova'nın üstünlüğü ile başladı. Mücadelede ilk periyot CSKA Moskova'nın 18-12'lik üstünlüğü ile tamamlandı.
THY Euroleague Final-Four ilk maçında CSKA Moskova ile Olmpiakos karşı karşıya geliyor. Mücadele CSKA Moskova'nın üstünlüğü ile başladı. Mücadelede ilk periyot CSKA Moskova'nın 18-12'lik üstünlüğü ile tamamlandı.
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