İlk periyot CSKA'nın

THY Euroleague Final-Four ilk maçında CSKA Moskova ile Olmpiakos karşı karşıya geliyor. Mücadele CSKA Moskova'nın üstünlüğü ile başladı. Mücadelede ilk periyot CSKA Moskova'nın 18-12'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

THY Euroleague Final-Four ilk maçında CSKA Moskova ile Olmpiakos karşı karşıya geliyor. Mücadele CSKA Moskova'nın üstünlüğü ile başladı. Mücadelede ilk periyot CSKA Moskova'nın 18-12'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

