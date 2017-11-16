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İlk müftü nikahı Diyarbakır'da kıyıldı
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İlk müftü nikahı Diyarbakır'da kıyıldı

Müftülere nikah kıyma yetkisinin yürürlüğe girmesinin ardından Türkiye'de ilk kez Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir müftü resmi nikah kıydı.

Müftülere nikah kıyma yetkisinin yürürlüğe girmesinin ardından Türkiye'de ilk kez Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir müftü resmi nikah kıydı.
İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Bismil Belediye Başkanlığına görevlendirilen Kaymakam Turgay Gülenç'in talimatıyla organize edilen toplu nikah töreninde Bismil İlçe Müftüsü Ahmet Durmuş, Özlem Sevim ile Mehmet Emin Sevim'in nikahını kıydı.
Bismil Belediye Başkanlığı tarafından organize edilen toplu nikah töreni ile 31 çiftin nikahı kıyıldı. Nikahları kıyan İlçe Belediye Başkanı Turgay Gülenç ve İlçe Müftüsü Ahmet Durmuş çiftlerin evlilik cüzdanlarını gelinlere verdi. İki ayrı gelin damat çiftin sembolik olarak nikahlarını İlçe Müftüsü Ahmet Durmuş ve Belediye Başkanı Turgay Gülenç kıyarken, çift için toplu nikah töreni yapıldı. İlçedeki bir düğün salonunda düzenlenen törene 31 çift ve ailelerinin yanı sıra Bismil Belediye Başkan Vekili Kaymakam Turgay Gülenç, İlçe Müftüsü Ahmet Durmuş, İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Öztürk, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Hasan Karaşeyho ile vatandaşlar katıldı.
Masraflar belediyeden
Tüm masrafların belediye tarafından karşılandığı törenle resmi nikaha kavuşan çiftlere hediyeler verildi. Başkan Gülenç, Bismil'de belediye tarafından 1 Kasım'da yapılan toplu törenle 30 çift için toplu nikah töreni düzenlediklerini söyledi. Gülenç, "Vatandaşların yoğun talebi üzerine toplu nikah töreni için kayıtları tekrar alınmaya başladık ve 31 çift gelin damadın bugün toplu resmi nikahını kıydık. Vatandaşların doğumundan ölümüne kadar her konuda yanlarında olacağız. Bu tür törenlerle halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.
Nikahı kıyılan 31 çiftin gelinliğinden ayakkabısına, davetiyesinden kuaförüne, damatlıktan bazı beyaz eşyalarına kadar tüm masraflar Bismil Belediye Başkanlığı tarafından karşılandı. İlk defa resmi nikah kıyan İlçe Müftüsü Ahmet Durmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nikahlarda yeni evlenenlere çocuk tavsiyesine değinerek "Bende 8 çocuk babası olarak sizden 5 çocuk yapmanızı istiyorum" dedi.
Toplu nikah töreninde Bismil Belediyesi folklor ekibi tarafından halay çekti, şarkılar söylendi, bin 500 kişilik yemek dağıtıldı, gelin ve damat tarafından yaş pasta kesildi. En son olarak çiftler ve törene katılan vatandaşlar Belediye Başkanı Gülenç, Yarbay Karaşeyho, İlçe Emniyet Müdürü Öztürk ile halay çekti.
(Hasan Gündüz/İHA)
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