Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
İlk milli fırkateyn geliyor! İlk kaynağı Erdoğan yaptı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

İlk milli fırkateyn geliyor! İlk kaynağı Erdoğan yaptı

Tuzla'daki Kınalıada Korveti'nin denize indirilmesi törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Fırkateyni'nin ilk kaynağını yaptı. Erdoğan, bir de milli savaş uçağı sözü verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştirilen Kınalıada Korveti'nin denize indirilmesi ve İstanbul Fırkateyni'nin inşa başlangıç törenine katıldı. İstanbul Fırkateyni'nin kaynağını yapan Erdoğan, Biz uçak gemimizi de yapacağız. Bunda da kararlıyız. Hiçbir endişe taşımıyorum." dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle: Zaman zaman girişimcilerimizin, azmini, şevkini, cesaretini kıran kimi umursamazlıktan, kimi rekabette taraf tutmaktan kaynaklanan ama kimi de buram buram art niyet kokan olumsuzlukların haberlerini alıyorum. Sebebi ne olursa olsun, Türkiye'nin savunma sanayindeki atılımlarını önlemeye yönelik atılan adımlara da müsamaha göstermemiz kesinlikle söz konusu olamaz. Böyle bir tavır içine girenler karşılarında bizzat bizi bulurlar. Ülkemiz ve milletimiz için çalışan, bu arada elbette kendisi de kazanan, gerçekten işinin ehli, gerçekten üretken, gerçekten samimi tüm girişimcilerimiz, tüm firmalarımız yanlarında bizim olduğumuzu bilmelidir
Bilginin çok hızlı bir şekilde yayıldığı bir yüzyılda yaşamanın sağladığı avantajları çok iyi değerlendirmek zorundayız. Teknolojik bağımsızlığın önemi her geçen gün daha da artmaktadır. Tüketen değil, üreten bir üst aşamaya artık geçmemiz gerekiyor. Acil ihtiyaçları karşılayacak kadarını dışarıdan temin yoluna gitsek bile, milli imkanlara dayanmalıdır. Şayet 15 yıldır, bu yöntemi takip etmiyor olsaydık, bugün ülkemize uygulanan örtülü ambargolar sebebiyle terörle mücadelemizi de yürütemez hale gelirdik.

"MİLGEM'DE YÜZDE 65'İN ÜZERİNDE KATKI SAĞLANDI"

Yaşanan sorunları çözecek, bu alanda fikri projesi olan herkesi destekleyecek bir sistemi süratle yapmalıyız. Art niyet kokan olumsuzlukların haberini alıyorum. Türkiye'nin savunma sanayii atılımlarını engellemeye yönelik tutumlara müsamaha göstermemiz söz konusu olamaz. Ülkemiz ve milletimiz için çalışan, kendisi de kazanan samimi tüm girişimcilerimiz, yanlarında bizim olduğumuzu bilmelidir. İddia sahibi olmak, imkan sahibi olmayı gerektirir. Türkiye, kardeşleri, dostları için büyük iddiaları olan bir ülkedir. Geçtiğimiz yıl bu alanda 5 milyar dolarlık üretim gücüne erişmemiz önemli olmakla birlikte henüz hedeflerin çok gerisinde olduğumuz bir gerçektir. Adımları daha hızlı atmamız gerekiyor. Askeri gemi inşası, denizaltı inşası, savunma sanayii alanında iftihar verici başarı ortaya koyduğumuz bir alandır. Tamamen milli olarak tasarlanmış Milgem projesinde yüzde 65'in üzerinde yerli katlı sağlandı.

"BİZ UÇAK GEMİMİZİ DE YAPACAĞIZ"

"Savaş gemileri konusunda, özel sektör ve asker tersanelerde tamamlamış olduğumuz 14 adet projemiz bulunuyor. Önümüzdeki günlerde sözleşmesi imzalanacak 10 adet projemiz daha var. Denizcilik alanında geliştirdiğimiz çözümlere önemin ifadesidir. Biz uçak gemimizi de yapacağız. Bunda da kararlıyız. Hiçbir endişe taşımıyorum."

4. KORVET

MİLGEM projesi kapsamında TCG Heybeliada "Ada" sınıfı korveti 2011 yılında, TGC Büyükada Korveti 2013'de hizmete girmişti. Halen kritik görevlerde kullanılan bu iki geminin yanı sıra Projenin 3. Gemisi TGC Burgazada Korveti de 2014'de denize indirildi. Halen milli dizayn ve entegrasyonları devam eden geminin 2018'de teslim edilmesi bekleniyor. Projenin Ada sınıfı son Korveti Kınalıada da bugün kızaktan iniyor. 20 ayda inşa edilen geminin, 2019'da teknik donanımlarıyla birlikte göreve hazır olması bekleniyor.

SIRA MİLLİ FIRKATEYNE GELDİ

Toplam 8 gemiden oluşan MİLGEM projesinin beşinci gemisi İstanbul fırkateyninin ilk kaynağı da bugün yapılacak. Ada sınıfı korvetler ege harekat sahasını kapsayan kıyıya yakın harekatın gereklerini karşılamak üzere dizayn edilirken,açık denizlerde, uzun menzilli etkin silahlarla donatılan İ sınıfı fırkateyn ihtiyacı da hayata geçiriliyor. Bu ihtiyacı bugün ilk kaynağı yapılacak İstanbul Fırkateyni karşılayacak. Fırkateynin 3.5 yıl içinde tamamlanması planlanıyor.

KINALIADA KORVETİNİN ÖZELLİKLERİ

99.5 metre boyundaki Kınalıada Korveti, 4.4 metre genişliğinde. Gemide, milli 3 boyutlu arama radarı, milli sensörler, milli lazer ikaz sistemi, milli sonar, milli torpido tespit ve karıştırma sistemleri ile, milli top, milli savaş yönetim sistemi, milli kızılötesi iz yönetimi sistemi ve Milli muharebe uydu sistemi gibi tamamen yerli imkanlarla donatıldı.

İSTANBUL FIRKATEYNİ ÖZELLİKLERİ

Ada sınıfı korvetlere kıyasla daha uzun menzilli ve daha etkin silahlarla donatılacak İ Sınıfı İstanbul Fırkateyni daha etkin komuta kontrol ve savaş sistemlerine sahip olacak. 113 boyundaki geminin 14 metre genişlikte olacak. Sensörleri, silahları ve elektronik sistemleri tamamen milli imkanlarla hayata geçirilecek. Bu sistemler arasında satıhtan satıha güdümlü mermi dikek atım sistemi, 25 mm milli top, milli nokta hava savunma silah sistemi, ve milli dekoy atım sistemi bulunuyor.

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Emenike Olympiakos yolcusu
Çiftçiler buldu: Güvenlik güçleri 24 saat koruyor!
İşte Türkiye'nin en büyük 10 şirketi!
Bakan Çavuşoğlu ve Akıncı bir araya geldi
Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 polis yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle denize indirildi
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
İstanbul’da 106 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı
İstanbul’da 106 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı
Memur ve emekliye enflasyon zammı!
Memur ve emekliye enflasyon zammı!
6 ilde memurlara 'sıcaklık' izni
6 ilde memurlara 'sıcaklık' izni
Katar: Türk askeri üssünün kapatılması söz konusu değil
Katar: Türk askeri üssünün kapatılması söz konusu değil
Katar'dan krizi tırmandıracak açıklama: Savaşa hazırız!
Katar'dan krizi tırmandıracak açıklama: Savaşa hazırız!
İki ilden art arda acı haberler: 2 şehit
İki ilden art arda acı haberler: 2 şehit
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Emenike Olympiakos yolcusu
Emenike Olympiakos yolcusu
Çiftçiler buldu: Güvenlik güçleri 24 saat koruyor!
Çiftçiler buldu: Güvenlik güçleri 24 saat koruyor!
İşte Türkiye'nin en büyük 10 şirketi!
İşte Türkiye'nin en büyük 10 şirketi!
Bakan Çavuşoğlu ve Akıncı bir araya geldi
Bakan Çavuşoğlu ve Akıncı bir araya geldi
Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 polis yaralandı
Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 polis yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle denize indirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle denize indirildi
Meteorolojiden 5 il için sıcaklık uyarısı
Meteorolojiden 5 il için sıcaklık uyarısı
İzmir'deki yangın içme suyunu etkileyecek mi?
İzmir'deki yangın içme suyunu etkileyecek mi?
Okul müdürüne bombalı tuzak
Okul müdürüne bombalı tuzak
Teröristlerden işçilere roketli saldırı: 2 yaralı
Teröristlerden işçilere roketli saldırı: 2 yaralı
Binada mahsur kalan 14'ü çocuk 23 kişi kurtarıldı
Binada mahsur kalan 14'ü çocuk 23 kişi kurtarıldı
Suudi Kral G20'ye katılmıyor
Suudi Kral G20'ye katılmıyor

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English