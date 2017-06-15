İlk maden müzesi taşkömürünün tarihine ışık tutuyor

Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan Maden Müzesi, taşkömürünün tarihine ışık tutuyor.

Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan Maden Müzesi, taşkömürünün tarihine ışık tutuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'de ilk kez hayata geçen Maden Müzesi, Başbakan Binali Yıldırım tarafından 9 Aralık 2016 tarihinde ziyarete açılmıştı. Üç katlı müzenin giriş katından itibaren; yerin metrelerce altındaki kömürün üretilme ve yeryüzüne çıkarılması süreçleri anlatılıyor. Müzede en dikkat çeken ayrıntı ise balmumundan yapılan madenci heykelleri oldu. Madencilik sektörünün önemli aktörleri olan kazmacı, hazırlık ve vagoncu işçilerinin canlandırıldığı balmumu heykellerini görenler ise gerçek sanıyor.

Baştarla Mahallesi'nde TTK'ya ait eğitim ocağının yanında inşa edilen Zonguldak Maden Müzesi'nde dijital simülasyonlar, harita, resim gibi araçlarla madencilik tarihi anlatılıyor. Taşkömürünün tarihine adeta ışık tutan maden müzesi, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.



"ZONGULDAKLI OLUP DA MADENİ BİLMEYEN ÇOK AZ"

Babası ve kardeşlerinin Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait müesseselerde çalışıp emekli olduğunu anlatan 52 yaşındaki Yılmaz Sönmez, arkadaşlarıyla birlikte maden müzesini beğendiklerini ifade etti. Zonguldak halkının büyük bir çoğunluğunun geçmişinde veya günümüzde maden sektörünün içerisinde olduğuna dikkat çeken Sönmez, kömürün var olmasıyla birlikte nüfusun da kömüre bağlı olarak arttığının altını çizdi. Sönmez, "Zonguldaklı olup da madeni bilmeyen veya bu konuda herhangi bir şey ile haşır neşir olmayan çok az kimse vardır. Kömür bizim için kömür; bir başkası için başka bir sanayi ham maddesidir. Hani derler ya İstanbul'un taşı toprağı altın diye, herkes bir ekmek kavgası içerisinde hayatını devam ettirmek için bir iş sahibi olmalıdır. Gelir sahibi olmakla uğraşıyor. Burada da kömürle başlamış. Kömür ile başlayınca nüfus kömüre bağlı olarak artmış. Türkiye'nin dört bir tarafından çalışmaya insanlar gelmiş. Gelmişler buralarda ev sahibi olmuşlar. Evlenip çoluk çocuk sahibi olmuşlar. Onların çocukları da aynı şehirde başka bir iş sahası olmadığı için kömür ile meşgul olmuşlar. Bu şekilde kent büyümüş. Türkiye'nin yıllardır kömür ihtiyacını karşılamış, lokomotifi olmuş. Türkiye'nin ilk şehri olarak da Zonguldak anılıyor" diye konuştu.

Müze, içerisinde kent merkezindeki liman ve lavuar tesisinin minyatürünün yanı sıra maden sektörünün bir çok parçasının yer aldığı materyallerle ziyaretçilerini bekliyor.

(Onur Altındağ - Sertaç Özdemir / İHA)