24.12.2016 17:48 İlk maç Halkbank'ın

İlk kez Kupa Voley adıyla oynanan Türkiye Kupası'nda birinci bölüm eşleşmelerinde Beşiktaş ile karşılaşan Halkbank, mücadeleden 3-0 galip ayrıldı. İlk kez Kupa Voley adıyla oynanan Türkiye Kupası'nda birinci bölüm eşleşmelerinde Beşiktaş ile karşılaşan Halkbank, mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.



Salon: TVF Başkent



Hakemler: Zeki Bocutcu, Salim Bektaş



Halkbank ANKARA: Seda, Ana, Hande Naz, Tutku Burcu, Salas, Iuliia, Derya (L),



Beşiktaş: Çağla, Tuğba, Zehra, Lise Van, Helena, Yasemin, Merve(L), Bihter, Dilara, Gizem, Hümay



Setler: 25-23, 25-20, 25-19



Süre: 1.22 (28, 27, 27) 2016-2017

