İlk görev yerinde şehit oldu

Trabzon Maçka'da terör örgütü mensupları ile girilen silahlı çatışmada şehit olan Jandarma Komando Uzman Çavuş Osmangazi Çetingöz'ün Trabzon İl Jandarma Alay Komutanlığı'na geçtiğimiz mart ayında ilk görev yeri olarak tayin olduğu ortaya çıktı.

Trabzon Maçka'da terör örgütü mensupları ile girilen silahlı çatışmada şehit olan Jandarma Komando Uzman Çavuş Osmangazi Çetingöz'ün Trabzon İl Jandarma Alay Komutanlığı'na geçtiğimiz mart ayında ilk görev yeri olarak tayin olduğu ortaya çıktı.

Kocaeli'nde yaşadığı ve 2 Mayıs tarihinde nişanlandığı öğrenilen Çetingöz'ün geçtiğimiz Ocak ayında İzmir Yeni Foça 7. Jandarma Komando Eğitim Alayı Komutanlığı'nda eğitime başladığı, 17 Mart tarihinde annesi ve babasının da katıldığı mezuniyet töreni ile uzman çavuş olduğu öğrenildi. Yenifoça'daki 7. Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı 22. dönem mezunu Çetingöz'ün sosyal medya hesabından mezuniyeti ile ilgili resimler paylaştığı gözlendi.

