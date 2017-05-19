İlk finalist Olympiakos

Olympiakos, THY Euroleague Final-Four'da CSKA Moskova'yı 82-78 yenerek finale yükseldi.
Olympiakos, THY Euroleague Final-Four'da CSKA Moskova'yı 82-78 yenerek finale yükseldi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda organize edilen THY Euroleague Final-Four'da ilk karşılaşma tamamlandı. Rus ekibi CSKA Moskova ile Yunan takımı Olympiakos, kıyasıya mücadele etti. CSKA Moskova maçı başından itibaren eline aldığı skor üstünlüğünü son periyota kadar sürdü. Yunan ekibi son periyotta skorda ve oyunda dengeyi sağladı. Son anlarda öne geçmeyi başaran Olympiaskos, maçı bırakmadı ve 82-78'lik skorla galip ayrılarak, finale yükselen ilk takım oldu. Olympiakos, Fenerbahçe-Real Madrid karşılaşmasının galibi ile finalde karşı karşıya gelecek. (Oğuzhan Ort /İHA)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.