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İlk finalist Olympiakos
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İlk finalist Olympiakos

Olympiakos, THY Euroleague Final-Four'da CSKA Moskova'yı 82-78 yenerek finale yükseldi.

Olympiakos, THY Euroleague Final-Four'da CSKA Moskova'yı 82-78 yenerek finale yükseldi.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda organize edilen THY Euroleague Final-Four'da ilk karşılaşma tamamlandı. Rus ekibi CSKA Moskova ile Yunan takımı Olympiakos, kıyasıya mücadele etti. CSKA Moskova maçı başından itibaren eline aldığı skor üstünlüğünü son periyota kadar sürdü. Yunan ekibi son periyotta skorda ve oyunda dengeyi sağladı. Son anlarda öne geçmeyi başaran Olympiaskos, maçı bırakmadı ve 82-78'lik skorla galip ayrılarak, finale yükselen ilk takım oldu.
Olympiakos, Fenerbahçe-Real Madrid karşılaşmasının galibi ile finalde karşı karşıya gelecek.
(Oğuzhan Ort /İHA)

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