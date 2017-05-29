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İlk finalist belli oldu
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İlk finalist belli oldu

TFF 1. Lig Play-off ikinci maçında Eskişehirspor sahasında Giresunspor'u konuk etti. Sahadan 1-0 üstünlükle ayrılan Eskişehirspor Play-off'ta finale yükseldi.

TFF 1. Lig Play-off ikinci maçında Eskişehirspor sahasında Giresunspor'u konuk etti. Sahadan 1-0 üstünlükle ayrılan Eskişehirspor Play-off'ta finale yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR
6. dakikada gelişen Eskişehirspor atağında ceza sahası dışından Hasan Hüseyin Acar'ın sert şutunda top kaleciden döndü.
9. dakikada Ofoedu topu sol kanattan güzel taşıdı. Ceza sahasına ortasında Erkan yerden vurdu top kaleciden sekti. Seken topu Hürriyet tamamlayarak takımını öne geçirdi. 1-0
40. dakikada Eskişehirspor ceza yayının hemen yanından serbest vuruş kazandı. Bruno Mezanga'nın falsolu vuruşunda topu kaleci köşeden çıkardı.
70. dakikada Erkan'ın yerden pasında ceza sahası içerisinde topa düzgün vuran Hasan Hüseyin'in şutu direkten döndü.

---KÜNYE---
Stat: Eskişehir Yeni
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Serkan Olguncan xx, Samet Çiçek xx
Eskişehirspor: Kayacan xx, Kamil Ahmet Çörekçi xx, Hakan Çinemre xx, Uğur İnceman xx, Tarık Çamdal xx (Bilal Aziz dk. 90 ?), Hasan Hüseyin Acar xx, Dorukhan Toköz xxx, Hürriyet Gücer xx, Francis Ofoedu xx (Akaminko dk. 77 x), Erkan Zengin xxx, Bruno Mezenga xx
Yedekler: Ekrem, Axel Meye, Semih Şentürk, Furgan, Ramazan
Teknik Direktör: Mustafa Denizli
Giresunspor: Eser Altın x, Dimitriadis xx, Volkan Okumak ? (Tomic dk. 4 xx), David Abwo x (Dilaver dk. 64 x), Berkan Yıldırım xx, Recep Aydın xx, Özgür Can Özcan xx, Sandro Andre xx, Onur Demir xx (Da Silva Lopes dk. 71 xx), Özgür Yılmaz x, Hüsamettin Tut x
Yedekler: Anıl, Cihan, Çağlar Birinci, Rızvan
Teknik Direktör: Yücel İdiz
Gol: Hürriyet (dk. 9) (Eskişehirspor)
Sarı kartlar: Uğur İnceman, Tarık Çamdal (Eskişehirspor), Hüsamettin Tut, Eser, Berkan Yıldırım (Giresunspor)
(Kadir Arslan - Mustafa Kaplan / İHA)

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