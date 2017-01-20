İlk emirlerini imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, yemin töreninin ardından atamaları içeren ilk emirlerini imzaladı.
ABD Başkanı Donald Trump, yemin töreninin ardından atamaları içeren ilk emirlerini imzaladı. Kasım ayında yapılan seçimle ABD'nin 45'inci başkanı seçilen Donald Trump, bugün gerçekleştirilen törenle yemin etti. Yemin töreninde "İlk önce ABD" ifadelerine yer verdiği konuşmasının ardından görevi Barack Obama'dan resmen devraldı. Resmen göreve başlayan Donald Trump, kalemini ele alarak ilk emirlerini imzaladı.
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