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İlk drone yarışına geri sayım başladı
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İlk drone yarışına geri sayım başladı

Görüntü dünyasının yeni araçları dronelar bu sefer hızlarıyla konuşulacak. Türkiye Drone Ligi (TDL) kapsamında 11 Mart'ta Küçükçiftlik Park'ta düzenlenecek yarışmada dronelar kıyasıya yarışacak.

Görüntü dünyasının yeni araçları dronelar bu sefer hızlarıyla konuşulacak. Türkiye Drone Ligi (TDL) kapsamında 11 Mart'ta Küçükçiftlik Park'ta düzenlenecek yarışmada dronelar kıyasıya yarışacak.
Görüntü dünyasının yeni ve hızlı yüzleri dronelar bu sefer görüntüleriyle değil, pilotlarının ustaca sürüşleriyle hız parkurunda yarışacak. Yeni bir spor dalının da ortaya çıkmasını sağlayabilecek ve Türkiye'de ilk defa düzenlenecek olan TDL Drone Yarışları'nda yerli ve yabancı drone pilotları, kendileri için hazırlanan engellerin altından, üstünden ya da içinden geçerek bitiş noktasına en hızlı şekilde varmaya çalışacaklar. 6 etaptan oluşan yarışmada İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana ve Eskişehir etapları sonucunda birinci olan drone pilotu, Türkiye'yi yurt dışındaki yarışmalarda temsil etmeye hak kazanacak. Kuruculuğunu Can Tayfun, Özge Dede ve Çağrı Baydemir'in yaptığı Türkiye Drone Ligi'nin düzenlediği Drone Yarışları'nın İstanbul ayağı, 32 yarışmacının katılımıyla 11 Mart'ta Küçükçiftlik Park'ta başlayacak. Aynı zamanda TDL, drone pilotu olmak isteyenler için akademik eğitimler verip kar amacı olmadan yedek parça imkanı da sağlayacak.

DÜNYA ÇAPINDA 20 MİLYON DRONE KULLANICISI
Droneların Türkiye'de daha fazla gelişmesi için çaba sarf ettiklerini vurgulayan Türkiye Drone Ligi kurucularından Çağrı Baydemir, "Biz burada hem gençlere destek olmak istiyoruz, hem de Türkiye'deki drone kullanıcılarının dünyadaki 20 milyon drone kullanıcısından geri kalmamalarını istiyoruz. Çünkü dronenun icadı bizim için arabanın icadı gibi bir şey. Yarışları olacak, araçlar da ileride bu teknolojiye adım atacaklardır diye düşünüyoruz. Biz bu işe eğlence olarak da bakmıyoruz sadece. Aynı zamanda Türkiye'de gelişimine destek olabileceğimiz bir spor olarak bakıyoruz" ifadelerini kullandı.
11 Mart'ta yarışmayı bir şov tadında gerçekleştireceklerini belirten TDL kurucularından Can Tayfun, "'Türkiye Drone Ligi' kurucularındanım ben de. Sadece yarışla ilgilenmiyoruz. Yarış bizim kurumsal yapımızın sadece bir bacağı. Tabii ki de yarış kısmı da gençlerin, sponsorların ve halkın ilgisini çektiği için önemli bir şey. Bunu da 11 Mart'ta güzel bir şov gösterisine dönüştürmek istiyoruz" dedi.

"UÇMAK BENİM HAYALİMDİ"
Yarışmada boy gösterecek yarışmacılardan olan Samet Bilim, "Profesyonel olarak havadan görüntü çekimi yapıyordum, yarış sektörüne de giriş yaptım. Daha heyecanlı, daha hızlı olduğu için bu alana da girdim. 11 Mart'ta da yarışma düzenlenecek, orada da yarışmacı olarak bulunacağım. İnternet üzerinden yurt dışındaki drone yarışlarını izliyordum. Artık bu sayede Türkiye'de de bu yarışlarda yer alma imkanımız olacak. Hem hobi amaçlı hem iş amaçlı yapılabiliyor. Normal gözle takip etmek çok zor, 150 kilometre hıza kadar ulaşabiliyor aletler. Gözlükten gelen görüntü sayesinde oturarak kontrol edebiliyoruz. Uçmak güzel bir his, hayalimdi benim. O anki his anlatılmaz yaşanır diyorum" şeklinde konuştu.
Mimarlık yapan bir diğer yarışmacı Batuhan Esirger ise, "Ben normal hayatımda mimarlık yapıyorum. Fakat diğer arkadaşlarım gibi ben de hobi olarak dronelarla ilgileniyorum. Hatta öyle ki yarışmacılığa taşıdık bu işi. Bu çok ilginç bir duygu aslında. Kafamda görmüş olduğunuz gözlüğü taktığınız takdirde birebir olarak aletin üzerinden görüntü geliyor ve bunu canlı olarak izleyerek uçuyorsunuz. Bu anlamda yerde olsanız bile bir pilota yakın duygular hissediyorsunuz" diye konuştu.
Öte yandan, Türkiye Drone Ligi'nde şampiyon olan 8 bin lira, ikinci 4 bin lira, üçüncü ise 2 bin lira ödül kazanacak.
(Ahmet Faruk Sarıkoç - Harun Basat / İHA)

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