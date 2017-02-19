İlk cemre havaya düşüyor

Baharın müjdecisi olan ilk cemre havaya düşüyor. Halk arasında baharın müjdecisi olarak görülen ilk cemre, 20 Şubat'ta havaya düşüyor. Cemre bir hafta aralıklarla suya ve toprağa düşecek.
CEMRE NEDİR? Cemre, ilkbahar başlangıcında yedişer gün arayla; önce havada sonra su ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık artışı. Arapça olan sözcük kor durumunda ateş anlamına gelir. Mina Vadisi'nde Arafat'tan gelen hacıların attıkları taşlarla oluşan yığınlara da "cemre" adı verilir.
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