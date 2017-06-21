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İlk beş ayda 383 bin adet senet protesto edildi
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İlk beş ayda 383 bin adet senet protesto edildi

2017'nin ilk beş aylık döneminde 383 bin adet senet protesto edildi.

2017'nin ilk beş aylık döneminde 383 bin adet senet protesto edildi.
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi'nin yaptığı açıklamaya göre, 2017 yılının Ocak-Mayıs aylarını kapsayan ilk beş aylık döneminde 383 bin adet senet protesto edilirken, bu senetlerin toplam parasal tutarı 5 milyar TL oldu. Protesto edilen senet adedi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 oranında azalırken, senet tutarı ise yüzde 19 oranında arttı.
Adet olarak en fazla senedin protesto edildiği ilk 5 il sırasıyla İstanbul, Ankara,İzmir,Konya ve Bursa oldu. Tutar olarak, Türkiye genelinde protesto edilen senetlerin yüzde 31'ini İstanbul, yüzde 8'ini Ankara oluştururken, bunu yüzde 6'lık oranla İzmir ve Antalya, yüzde 5'lik oranla Kocaeli (İzmit) takip etti. Protesto edilen senetlerin tutar olarak en düşük olduğu iller ise Kilis, Bayburt ve Tunceli oldu.

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