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İlk 5 günde 50 bin kişiye hizmet verildi
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İlk 5 günde 50 bin kişiye hizmet verildi

Türkiye'nin açılan ilk şehir hastanesi olan Mersin Şehir Hastanesi, otel gibi hizmetiyle vatandaşların ilk haftadan gözdesi oldu.

Türkiye'nin açılan ilk şehir hastanesi olan Mersin Şehir Hastanesi, otel gibi hizmetiyle vatandaşların ilk haftadan gözdesi oldu.
Geçtiğimiz Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katıldığı törenle açılan, Pazartesi günü hizmete giren şehir hastanesi, daha 5. günü geride bırakmasına rağmen yaklaşık 20 bin hastaya hizmet verdi. Şu anda 470 kişi hastanede yatarken, 150'in üzerinde kişi de ameliyat oldu.
2013 yılında yapımına başlanılan ve geçtiğimiz Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'ın katıldığı törenle açılan Mersin Şehir Hastanesi, ilk haftasında insanların gözdesi oldu. Otel gibi hizmetiyle insanların kullanmaya başladığı Mersin Şehir Hastanesi, 5 günde yaklaşık 20 bin hastaya hizmet verdi. Hastanenin ilk 5 gününü değerlendiren Mersin Şehir Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Recep Aydın, yoğun bir çalışma temposuyla uzun süre hastaneyi açmaya çalıştıklarını söyledi. Şu anda Mersin Şehir Hastanesinin Türkiye'nin yüzölçümü ve yatak kapasitesi bakımından en büyük hastanesi olduğunu vurgulayan Aydın, "Avrupa Kıtası'nda da en büyük hastaneler arasında. Hastanelerimizi kademeli olarak taşıyoruz. Hastanemizde bin 300 yatak var. Yataklarımızın çoğu tek yataklı. Çift yataklı odalarımızda 2 hasta yatırmayı planlamıyoruz. Burada özellikle yaşlı, bakıma muhtaç veya mali açıdan iyi olmayan, desteklenmesi gereken grupları çift kişilik odaya almayı planlıyoruz. Bir yatakta hasta yatırmayı, diğer yatakta da refakatçi yatırmayı düşünüyoruz. Böylece oda tek kişilikli gibi olacak. Bu plan şu şekilde bozulabilir. Hastanemiz yüzde 80 doluluk oranına ulaştığında ikinci yataklarımızda hasta yatırmak durumda kalmaya başlayacağız. Zaten ilk 6-7 ayda bu doluluk oranını geçmeyecek gibiyiz. Çocuk hastanesini, kadın doğum hastanesini taşıyacağız. Bir anda hepsini taşımak istemedik, aksaklık olmasın diye. Son güncelleme ve revizyonları yaparak kadın doğum hastanesini, bir aksilik olmasa 17 Şubat'tan sonra taşımayı düşünüyoruz. Taşımalar bittikten sonra hastane tam kapasiteli olarak hizmet vermeye başlayacak" dedi.
Ulaşımla ilgili de belediye başkanlarından istekte bulunan Aydın, "Buraya 9 değil daha fazla hat getirmelerini istiyorum. Vatandaşlarımız bize hastanenin uzak olduğunu, şehir merkezinden, Yenişehir'den, Mezitli'den buraya gelmekte zorluklar çektiklerini söylüyorlar. O yüzden minibüs veya otobüs hattı buraya fazlalaşırsa vatandaş da daha rahat bir şekilde hastaneye ulaşabilir. Tabi şehir hastanemizin amacında bütün hastaları buraya çekelim, şehri boşaltalım diye bir şey hedeflemiyoruz. Tabi vatandaşların ve çalışanların bu bölgeye gelişlerinde bazı sıkıntılar yaşanabiliyor. Bu sıkıntılar önümüzdeki günlerde çözülecektir. Birde insanlarımız hastane otoparkıyla ilgili yanlış bilgilendirilmiş. İnsanlar otopark paralı diye araçlarını içeri sokmuyorlar. Böyle bir şey söz konusu değildir. Otopark kesinlikle ücretsizdir. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla, ücretsiz olarak otoparkı kullanabilirler" diye konuştu.

"SU ALTI HEKİMİ DAHİL BÜTÜN DALLARIN HEKİMLERİ HASTANEMİZE GELDİ"
Sağlık turizmi konusunda da konuşan Aydın, "6 ay sonra sağlık turizmin önemini biz burada göstereceğiz. Hastanemizde alt yapı çalışması yapıldı. Şu anda 330 hekimimiz hastanemizde görev yapıyor. Bu mevcudumuzla işler zaten yolunda gidiyor fakat bizim hedeflerimiz farklı, amaçlarımız farklı. Yan dal branşlarında Türkiye'de ihtiyaçlar var. Ancak bu hastanemizde bu alt yapı oluşturuldu. Pazartesi günü poliklinik açıldığı gün su altı hekimi dahil hastaneye Sağlık Bakanımız eksik branşların hepsinin atamasını yaptı. Şu an mevcut acil olabilecek bütün yan dalar Bakanımızın talimatıyla geçici görevle hastanemize geldi. Vatandaşlarımızın taleplerinin önümüzdeki günlerde artacağını biliyoruz. O yüzden çalışan sayımız artacaktır. Şu anda 250 hemşirede hastanemize atandı. 40-50 hekim kadrosu daha açılacaktır. Yan dalların tamamı olacaktır. Bu hastane bölgeye hitap ediyor. Yan dallarla birlikte bu hastane günlük 7-8 bin hasta bakmaya başlayacaklardır" ifadelerini kullandı.

"GÜNLÜK ORTALAMA 3 BİN 500 İLE 4 BİN ARASINDA HASTA GELDİ"
5 günde hastaneye gelen hasta sayısı ile ilgili de bilgiler veren Aydın, "Günlük ortalama 3 bin 500 ile 4 bin arasında hastamız oldu. Maksimum günde 4 bin 55 hasta baktık. Günlük 110-130 arası yatış olmakta ama hastaların birçoğu belli bir prosedürle taburcu olmakta. Şu an 470 hastamız hastanemizde yatıyor. Bu bizim için ciddi rakam. 5 günde 470 rakamı olması güzel bir şey. Bu hastanenin bir ay sonra bin yatağı dolmuş olacak gibi görülüyor. Biz hedefimize ulaşmış olacağız. Ameliyatlarda da iyi gidiyoruz. Günde şu anda 25 ile 45 ameliyat yaptık. Biz sayıdan öte içerik için çalışıyoruz. Ciddi ameliyatları da önümüzdeki hafta başlatmayı planlıyoruz. Mersin Şehir Hastanesi'nde 5-6 ay sonra günde 150 ile 200 civarında ameliyat olacaktır" dedi.
(Koray Ünlü /İHA)
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