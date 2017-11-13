13.11.2017 19:01 'İlişkilerimizin eski haline döndüğünü söyleyebiliriz'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldiği görüşmede, 'Türkiye ile ilişkilerimizin eski haline döndüğünü söyleyebiliriz' dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldiği görüşmede, "Türkiye ile ilişkilerimizin eski haline döndüğünü söyleyebiliriz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilişkilerin geliştiğine vurgu yaparak, "Aramızdaki siyasi, askeri ekonomik ve ticari bütün ilişkiler her geçen gün artarak devam ediyor. Gerek bölgede ikili ilişkilerimiz, bunun yanında bölge sorunlarına yönelik dayanışmamız, geleceğe yönelik güvenimizi de artırıyor" dedi.



"TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİMİZİN ESKİ HALİNE DÖNDÜĞÜNÜ SÖYLEYEBİLİRİZ"

Putin ise, "Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin artık tümüyle eski haline döndüğünü söyleyebiliriz. Ticaret hacmimiz, geçen yıl yaşanan düşüşten sonra bu yılın ilk 8 ayında yüzde 30'dan fazla arttı. Türkiye ve Rusya, Suriye krizi dahil olmak üzere tüm konular üzerinde birlikte çalışıyor" diye konuştu.

(Şehriyar İmanbeyli /İHA)

