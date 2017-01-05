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Ilıcalı, gençlerle tecrübelerini paylaştı
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Ilıcalı, gençlerle tecrübelerini paylaştı

AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, 'Tecrübe Konuşuyor Gençler Dinliyor' eğitim seminerinde Erzurum Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Lise dönemindeki hatıralarını paylaşan Ilıcalı, öğrencilik yıllarının çok iyi değerlendirilmesi konusunda gençlere tavsiyelerde bulundu.

AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, "Tecrübe Konuşuyor Gençler Dinliyor" eğitim seminerinde Erzurum Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Lise dönemindeki hatıralarını paylaşan Ilıcalı, öğrencilik yıllarının çok iyi değerlendirilmesi konusunda gençlere tavsiyelerde bulundu.

Yaşam Koçu ve Eğitim Danışmanı Yavuz Demir'in, eğitim, ülke gündemi, yeni dünya düzeni, başarı öyküleri ve ekonomi konu başlıklarıyla düzenlediği seminere; Ak Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Doğuanadolu PERDER Başkanı Ömer Düzgün ve İş Adamı Metin Taş konuşmacı olarak katıldı. "Tecrübe Konuşuyor Gençler Dinliyor" eğitim seminerinde gençlerle buluşan konuşmacılar, tecrübelerini paylaştıkları öğrencilere tavsiyelerde bulundular.

"Bizler İlgili Öğrencilerdik"

Öğrencilere, Erzurum Lisesi'ndeki hatıralarını anlatan Ilıcalı "Sizi biraz gerilere götüreceğim. Şu liseye adım attığım zaman 1969 yılıydı. 23 Temmuz ortaokulunu bitirmiş başarılı bir ortaokul mezunu olarak yeni açılan Deneme Fen Lisesi'ne girdim. 28 arkadaşımla birlikte 4 Deneme Fen C sınıfına yerleştik. Bulunduğum sınıftaki arkadaşlarımın hepsi ünüversite sınavında derece yapıp çok iyi bölümlere yerleşti. Bizim sınıfı başarı yönünden üstün kılan ise bizler öğrenci olarak derslerimize çok ilgiliydik, hocalarımızda alanlarında başarılıydılar." dedi.

"Sizler Daha Şanslısınız"

Milletvekili Ilıcalı, teknolojik imkanların kendi lise yıllarına oranla arttığını belirterek "Siz bizden daha büyük şanslara sahipsiniz. Bizler bu sıralarda otururken teknoloji ve iletişim imkanı yoktu. Şimdi öğrencilerimiz teknolojiden istediği gibi yararlanabiliyor. Dünyanın herhangi bir yerindeki kütüphaneden istediği kitabı indirebiliyor. Sizler 21.yy bilgi çağında yaşıyorsunuz. İletişim muazzam bir şekilde ilerliyor. Bu iletişim çağında yaşıyor olmamızı, internete bu kadar kolay ulaşıyor olmamızı faydaya çevirmenizi tavsiye ediyorum." diye konuştu.

"Aldığınız Eğitimleri Ülke Menfaati İçin Kullanmalısınız"

Erzurum'da yaşıyor olmanın manevi değerlere önem verme açısından bir ayrıcalık olduğunu vurgulayan Ilıcalı, "Manevi değerleri sağlam ailelerde yetişmenin bizler için önemli bir artısı var. Bu değerlerimizin üzerine, birde donanımlı birer birey olmak için, teknolojik birikim ve bilim altlığı oluşturmalı, lise eğitimi sonrası kariyer planlaması yapmalısınız. En önemlisi bu planlamayı, iyi bir bilim insanı, iyi bir meslek adamı ve aldığı eğitimleri ülkesinin menfaati için kullanan bir birey olacak şekilde yapmalısınız." cümlelerine dikkat çekti.
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