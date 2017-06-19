Ilıcak ve Altan kardeşlerin duruşmasında teknik arıza

Nazlı Ilıcak ile Ahmet ve Mehmet Altan kardeşlerin de aralarında bulunduğu 17 sanıklı FETÖ davasında mahkeme başkanı, yaşanan teknik arıza nedeniyle duruşmayı saat 14.00'e erteledi.

Nazlı Ilıcak ile Ahmet ve Mehmet Altan kardeşlerin de aralarında bulunduğu 17 sanıklı FETÖ davasında mahkeme başkanı, yaşanan teknik arıza nedeniyle duruşmayı saat 14.00'e erteledi.

Gazeteci Nazlı Ilıcak ve yazarlar Ahmet ve Mehmet Altan kardeşlerin de aralarında bulunduğu 17 sanıklı FETÖ davasının ilk duruşması başladı. İstanbul 26'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi salonunun yetersiz olması nedeniyle büyük salonda yapılan duruşmaya tutuklu sanıklar Nazlı Ilıcak, Mehmet Altan, Fevzi Yazıcı, Yakup Şimşek ve Şükrü Tuğrul Özşengül cezaevinden getirildi. Tutuklu sanık Ahmet Altan'ın duruşma salonuna cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanacağı öğrenilirken, dosyanın tek tutuksuz sanığı Tibet Murat Sanlıman duruşmaya gelmedi.

Sanık yakınlarının yanı sıra, CHP milletvekili Dursun Çiçek, HDP milletvekili Altan Tan, gazeteci Hasan Cemal, Danimarka, Almanya, Fransa, İngiltere, Çek Cumhuriyeti ve İsveç Konsolosluğu temsilcileri, Norveç Büyükelçiliği temsilcileri, Uluslararası Af Örgütü, İnsan Hakları İzleme Örgütü, PEN İnternational, Artical 19, P24 örgütleri temsilcileri ile yabancı ülkelerin baro temsilcileri de duruşmayı izleyenler arasında yer aldı. İzleyicilerin salona alınmasının ardından, mahkeme başkanı SEGBİS'teki bir arıza nedeniyle duruşmanın saat 14.00'de başlayacağını açıkladı. Salon boşaltıldı.



İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanlığı ve 65. Türkiye Cumhuriyet Hükümeti 'suçtan zarar gören' sıfatıyla yer alıyor. Sanıklar Ahmet Altan, Mehmet Altan, Nazlı Ilıcak, Abdulkerim Balcı, Ali Çolak, Bülent Keneş, Ekrem Dumanlı, Emre Uslu, Faruk Kardıç, Fevzi Yazıcı, Mehmet Kamış, Osman Özsoy, Şemseddin Efe, Şükrü Tuğrul Özşengül,Tuncay Opçin ve Yakup Şimşek'in TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyor.

Altan kardeşler ve Ilıcak'ın ayrıca "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" suçundan da 7,5 yıldan 15'er yıla kadar, sanıklar Dumanlı, Uslu ve Opçin'in ayrıca "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla, diğer 10 şüphelinin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan da 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor. Sanıklardan Tibet Murat Sanlıman'ın ise yalnızca, "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi isteniyor.

(Başak Akbulut/İHA)