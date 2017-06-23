Ilıcak ve Altan kardeşler hakkında karar verildi

FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin davada ara kararını açıklayan mahkeme, Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan ve Mehmet Altan'ın da aralarında bulunduğu 6ı tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.
FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin davada ara kararını açıklayan mahkeme, Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan ve Mehmet Altan'ın da aralarında bulunduğu 6ı tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.
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