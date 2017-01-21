İlhan Cavcav beyin kanaması geçirdi

Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav, sabah saatlerinde beyin kanaması geçirdi.
Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav, sabah saatlerinde beyin kanaması geçirdi. Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav, sabah saatlerinde beyin kanaması geçirdi. Güven Hastanesinde ameliyata alınan İlhan Cavcav'ın tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi.
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