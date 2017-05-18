İlginç kazalar MOBESE'ye yansıdı

Ordu'da MOBESE kameralarına yansıyan ilginç kaza görüntüleri şaşırtıyor.

Ordu'da MOBESE kameralarına yansıyan ilginç kaza görüntüleri şaşırtıyor.

Ordu Emniyet Müdürlüğü MOBESE Şubesinin derlediği görüntülerde, dikkatsiz bir sürücü otomobilini yolun kenarında yürüyen 3 kadının üzerine sürüyor. Büyük bir tehlike atlatan kadınlar olayın şokunu yaşarken sürücü ancak birkaç metre sonra duruyor.

Bir başka görüntüde ise kırmızı ışıkta duran araçların arasından karşıya geçmek isteyen yaşlı bir kadın, yeşil ışığın yanmasıyla hareket eden tırın çarpmasıyla bir anda kendini yolun ortasında yerde buluyor. Ancak tır şoförünün kazayı görmeden yola devam ettiği gözleniyor.

Diğer görüntülerde ise karşıdan karşıya geçen yaşlı adama minibüsün çarpması, motosiklet sürücüsünün seyir halindeyken bir anda yolda sürüklenmesi, heyecanlı bir otomobil sürücüsünün gece yarısı boş yolda drift yapması, yeşil ışığın yanmasıyla hareket eden bir otomobilin kavşaktan geçen 122 ambulansına çarpması yer alıyor.

Görüntülerdeki trafik kazalarının özellikle kavşaklarda yaşanması da dikkat çekti.

(Metin Akyürek/İHA)