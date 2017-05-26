Ilgaz Dağı'nda yavru ayı vatandaş kamerasına yakalandı

Çankırı'nın Ilgaz Dağı'nda bir yavru ayı, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Çankırı'nın Ilgaz Dağı'nda bir yavru ayı, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte bölgede sık sık ayılara rastlanıyor. Kastamonu ve Çankırı illeri arasında bulunan Ilgaz Dağı Yenice köyü mevkisinde karayolunda vatandaşların önüne çıkan yavru ayı, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Son zamanlarda Kastamonu ve Ilgazlı arıcıların korkulu rüyası haline gelen ayıların arı kovanlarına geldiği belirtildi.

Ilgaz Dağı'nın bol ormanlı olması nedeniyle çok fazla bulunduğu tahmin edilen yaban ayıları zaman zaman yolu kullanan insanların karşısına çıkabiliyor. Cep telefonuyla görüntülenen yavru ayı sevimliliği ile dikkat çekti. Anne ayının yakında olduğunu gören vatandaşlar ise yavru ayıya fazla yaklaşamadılar. Bir süre yol kenarında duran yavru ayı, daha sonra ormanlık alana girerek gözden kayboldu.

(Recep Doğru/İHA)