Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Ilgaz Dağı'nda bulundu: Tam 60 milyon yıllık !
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Ilgaz Dağı'nda bulundu: Tam 60 milyon yıllık !

Kastamonu'da denize 90 kilometre uzaklığında bulunan Ilgaz Dağının 2 bin 500 rakıma sahip Hacet Tepesinde 60 milyon yıllık deniz fosili bulundu.

Kastamonu'da denize 90 kilometre uzaklığında bulunan Ilgaz Dağının 2 bin 500 rakıma sahip Hacet Tepesinde 60 milyon yıllık deniz fosili bulundu.
Kastamonu'nun Ilgaz Dağı Hacet Tepesinde incelemelerde bulunan Jeoloji Mühendisi Metehan Keleş tarafından 60 milyon yıllık deniz fosili bulundu. 2 bin 500 rakımda ve denize 90 kilometre uzaklıkta bulunan deniz fosili, Kastamonu'da en yüksek rakımda bulunan fosil olma özelliğini taşıyor.
Ilgaz Dağı Hacet Tepesine düzenlediği bir gezide deniz fosillerine rastladığını söyleyen Jeoloji Mühendisi Metehan Keleş, Ilgaz Dağının en yüksek noktasının Büyük Hacet Tepesi olduğunu ifade ederek, "Bu tepe yaklaşık 2 bin 500 metre yüksekliğindedir ve kireçtaşlarından oluşmaktadır. Beyaz renkli olarak tüm bölgeden görülebilmektedir. Bu bölge doğal güzelliklerinin yanı sıra çok önemli jeolojik miraslar barındırmaktadır. Bunlardan en önemlileri deniz canlısı fosilleridir. Bu fosillerin yaşı yapılan araştırmalarda 55 ile 60 milyon yıl öncesine kadar dayanmaktadır. Tabii ki burada merak edilen konu, bu canlıların bu yükseklikte nasıl bulunduğudur. Denizden bu kadar uzakta 2 bin 500 metre rakımda nasıl buraya yerleştiğidir. Bunun açıklamasını yapacak olursak 60 milyon yıl önce bu bölge sular altındaydı diyebiliriz. Bu bölgede yaklaşık olarak 0 ila 200 metre derinliğinde şelf alanı vardı. Bu şelf alanında gördüğünüz deniz fosilleri orada yaşamaktaydılar. Kireçtaşı oluşumu sırasında deniz tabanına düşüp orada taşlaşarak günümüze kadar geldiler. Bu serüvende bizlere çok önemli kayıtlar bıraktılar. Özellikle bu bölgede ve bu yükseklikte deniz canlıların yaşaması oldukça merak uyandırıyor. 60 milyon yıldan günümüze kadar olan süreçte tektonik etkiler sonucunda bölgenin yükselmesi ve bu bölgenin tekrardan şekillenmesi sonucunda günümüzde bu fosilleri görebiliyoruz" dedi.
Kastamonu'nun denize uzaklığının 90 kilometre olduğunu hatırlatan Keleş, "Ilgaz Dağında bu fosillerin bulunduğu Hacet Tepesinin rakımı 2 bin 500 metredir. Bu fosiller insanoğlundan çok daha eski olduğu yani yaklaşık olarak 60 milyon yıl yaşında olduğunu, taş olarak görülen fakat dünya tarihi hakkında bizim için çok fazla hikayeler barındıran fosiller olduğunu söyleyebiliriz. Bu canlıların bulunması, o bölgenin jeolojik olarak yaşı, tarihi hatta bölgenin oluşumu hakkında bize bilgi vermektedir. Buna göre bu bölge yani Ilgaz Hacet Tepesi, yaklaşık 60 milyon yıl yaşında olup bölgenin 60 milyon yıl önce sular altında olduğunun kesin bir kanıtıdır. Kastamonu'da tabii ki bu fosil örneklerinden daha eski fosiller bulundu fakat Kastamonu bölgesinde en yüksek rakımda bulunan fosiller bunlardır" diye konuştu.
(Vedat Yunus İkizoğlu/İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Maliye Bakanı Ağbal büyüme rakamlarını değerlendirdi
3 şehit verilen Elazığ saldırısı ile ilgili sıcak gelişme
Ozan Tufan'ın da gözaltına alındığı lüks araç operasyonu kamerada
Kayıt dışı çalışan kadınlar istihdama kazandırılıyor
Serinlerken enfeksiyon kapmayın
Rhodolfo resmen açıklandı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması
Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması
Arda Turan'dan Terim'e jet cevap!
Arda Turan'dan Terim'e jet cevap!
Balıkesirli Erkoç 22 saat oruç tutuyor
Balıkesirli Erkoç 22 saat oruç tutuyor
Beşiktaş'ın ilk transfer bombası! Titi resmen Beşiktaş'ta
Beşiktaş'ın ilk transfer bombası! Titi resmen Beşiktaş'ta
A Milliler Kosova'yı yıktı! 4-1
A Milliler Kosova'yı yıktı! 4-1
Bankada parası olanlar dikkat son gün 15 Temmuz
Bankada parası olanlar dikkat son gün 15 Temmuz
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Maliye Bakanı Ağbal büyüme rakamlarını değerlendirdi
Maliye Bakanı Ağbal büyüme rakamlarını değerlendirdi
3 şehit verilen Elazığ saldırısı ile ilgili sıcak gelişme
3 şehit verilen Elazığ saldırısı ile ilgili sıcak gelişme
Ozan Tufan'ın da gözaltına alındığı lüks araç operasyonu kamerada
Ozan Tufan'ın da gözaltına alındığı lüks araç operasyonu kamerada
Kayıt dışı çalışan kadınlar istihdama kazandırılıyor
Kayıt dışı çalışan kadınlar istihdama kazandırılıyor
Serinlerken enfeksiyon kapmayın
Serinlerken enfeksiyon kapmayın
Rhodolfo resmen açıklandı
Rhodolfo resmen açıklandı
Milli futbolcu Enes Ünal'a havalimanı'nda şok gözaltı
Milli futbolcu Enes Ünal'a havalimanı'nda şok gözaltı
Yürek burkan görüntü
Yürek burkan görüntü
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki çalışmalar havadan görüntülendi
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki çalışmalar havadan görüntülendi
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yenileme başladı! Trafik felç
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yenileme başladı! Trafik felç
İstanbul'un göbeğinde genç kızın içler acısı hali
İstanbul'un göbeğinde genç kızın içler acısı hali
Türkiye ile Azerbaycan'dan ortak tatbikat
Türkiye ile Azerbaycan'dan ortak tatbikat

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English