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Ilgar Geçidi'ne tünel yapılacak
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Ilgar Geçidi'ne tünel yapılacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türkiye'yi Gürcistan'a bağlayan Ilgar Geçidi'ne tünel yapılacağını belirtti.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türkiye'yi Gürcistan'a bağlayan Ilgar Geçidi'ne tünel yapılacağını belirtti.
İçişleri Bakanlığınca Digor Belediye Başkanvekili olarak görevlendirilen Digor Kaymakamı Mustafa Güngör'ü belediyede ziyaret eden Bakan Ahmet Arslan, daha sonra ilçe merkezinde halka hitap etti. Arslan, Digor halkının her zaman kendilerini olumlu karşıladığını belirterek, ilçede ve Kars'ta yapılacak projeleri anlattı. Bölgede ulaşımın daha rahat sağlanabilmesi için bölünmüş yol ve sıcak asfalt çalışması yaptıklarını ifade eden Bakan Arslan, "Kars'ın etrafındaki coğrafyaya daha hızlı erişebilmesi, ulaşabilmesi, ticareti güçlendirebilmesi için bölünmüş yollarla her yere erişmesi lazım. Bunun ilki bu yolun Digor üzerinden Tuzluca'ya, dolayısıyla Iğdır'a, Doğubayazıt'a, Van'a kadar gidebilmesiydi ve bu bölünmüş yolun sürecini başlattık ve burası sıcak asfalt olacak. Kars'ın kuzeyine gidince de Kars-Ardahan arası da bölünmüş yol oldu. Biz istiyoruz ki devamında da hareketlilik, canlılık olsun" dedi.
Aktaş Sınır Kapısı'nı canlandırmak için temelini attıkları Mozeret Tüneli'nin yakında biteceğini belirten Bakan Arslan,
"Böylece Kars'ı Aktaş Sınır Kapısı üzerinden Gürcistan'a daha kolay erişilebilir hale getireceğiz. Ardahan-Posof arası yol çok kötü. Orada kış şartları nedeniyle de bazen eylülün ortasında kar düşmeye başlıyor ve 6-7 ay ciddi sıkıntı yaşanıyordu" diye konuştu.
Ilgar Geçidi'ne yapılacak tünelin projesini de bitirdiklerini ve Mart ayının 11'inde temelini atarak "vira bismillah" diyeceklerini söyleyen Arslan, "Geçit vermeyen Ilgar Geçidi'nin geçit verebilir hale gelmesi için tünele ihtiyaç vardı. Onun projesini bitirdik. Tünel artı beraberinde 41 kilometrelik bölünmüş yolun ihalesini yaptık ve inşallah Mart ayının 11'inde temelini atıp vira bismillah diyeceğiz" dedi.
Arslan, "Ardahan'ın Damal ile Posof ilçeleri arasındaki 2 bin 918 rakımlı Ilgar Dağı'nda yer alan ve Türkiye'yi Gürcistan'a bağlayan 2540 rakımlı Ilgar Geçidi'nde kışın yaşanan güçlüklerin ortadan kaldırılması amacıyla tünel yapılacak. Tünel sayesinde Kars ve Ardahan'ın Gürcistan'a kolay ulaşabilecek. Komşu ülkeden gelen yük hareketi de bölgeye canlılık getirecek. Böylece bu coğrafyayı her yere kolay erişen, ulaşan coğrafya haline getireceğiz ki bu coğrafyada cazibe merkezleriyle canlanan ticaret ve ticaretten kaynaklanan ham madde, mamul madde etraftaki coğrafya pazarlarına çok daha kolay erişebilsin" şeklinde konuştu.

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