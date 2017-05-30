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İletişim Direktörü istifa etti
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İletişim Direktörü istifa etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın İletişim Direktörü Mike Dubke istifa etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İletişim Direktörü Mike Dubke istifa etti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın İletişim Direktörü Mike Dubke, Beyaz Saray'daki görevinden 3 ay sonra istifa etti. Dubke'nin 18 Mayıs'ta istifasını sunduğu ancak Trump'ın ilk yurt dışı ziyareti nedeniyle istifasının kabul edilmediği bildirildi. Trump'ın yurt dışı ziyaretinden döner dönmez Dubke'nin istifasını onayladığı bildirildi.

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