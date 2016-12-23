Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
İLESAM'da dünyadaki son gelişmeler tartışılacak
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

İLESAM'da dünyadaki son gelişmeler tartışılacak

Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM) İstanbul temsilciliği tarafından düzenlenen Çınaraltı Sohbetleri devam ediyor.

Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM) İstanbul temsilciliği tarafından düzenlenen Çınaraltı Sohbetleri devam ediyor.

Başbakanlık Dış İlişkiler Başkanı ve Başdanışmanı Dr. Gürsel Dönmez, "Dünyadaki Son Gelişmeler ve Türkiye" konusunu 85. Çınaraltı Sohbetinde anlatacak. Program, 24 Aralık Cumartesi günü saat 15.00'te Gülhane'deki Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat ve Müze Kütüphanesinde başlayacak.

İLESAM İstanbul Şubesi Başkanı Cafer Vayni, İLESAM olarak Türkiye ve dünyadaki olaylara duyarsız kalmadıklarını, kuruluş olarak bunlarla ilgili program yapmaya devam edeceklerini söyledi. Vayni, İLESAM'ın Türk kültür ve fikir hayatına katkıda bulunan aydınlarımız hakkında da etkinlikleri sürdüreceğini sözlerine ekledi.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Suriye'den getirilen yaralı sayısı 199'a ulaştı
Batman'da 'Teröre lanet, kardeşliğe davet' yürüyüşü düzenlenecek
Milas'ta belediye ihalelerine yoğun ilgi
Suriye'den getirilen yaralı sayısı 199'a ulaştı
Bilecikspor, Bozüyük Belediyesi İdman Yurdu maçı hazırlıklarını tamamladı
Kocaman yürekli 2 çocuk harçlıklarını Halep'e gönderdi
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
IŞİD 2 Türk Askerini yaktı! Korkunç iddia...
IŞİD 2 Türk Askerini yaktı! Korkunç iddia...
IŞİD, El Bab'da 2 Türk tankı, buldozer ve ZPT aracını ele geçirdi
IŞİD, El Bab'da 2 Türk tankı, buldozer ve ZPT aracını ele geçirdi
Moskova metrosunda meydana gelen patlama anı, kameralara böyle yansıdı
Moskova metrosunda meydana gelen patlama anı, kameralara böyle yansıdı
Rize'deki Atatürk heykeli yalan çıktı!
Rize'deki Atatürk heykeli yalan çıktı!
Trabzonspor Kızılcabölükspor maçında gol yağmuru
Trabzonspor Kızılcabölükspor maçında gol yağmuru
İşte kar tatili olan iller!
İşte kar tatili olan iller!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Suriye'den getirilen yaralı sayısı 199'a ulaştı
Suriye'den getirilen yaralı sayısı 199'a ulaştı
Batman'da 'Teröre lanet, kardeşliğe davet' yürüyüşü düzenlenecek
Batman'da 'Teröre lanet, kardeşliğe davet' yürüyüşü düzenlenecek
Milas'ta belediye ihalelerine yoğun ilgi
Milas'ta belediye ihalelerine yoğun ilgi
Suriye'den getirilen yaralı sayısı 199'a ulaştı
Suriye'den getirilen yaralı sayısı 199'a ulaştı
Bilecikspor, Bozüyük Belediyesi İdman Yurdu maçı hazırlıklarını tamamladı
Bilecikspor, Bozüyük Belediyesi İdman Yurdu maçı hazırlıklarını tamamladı
Kocaman yürekli 2 çocuk harçlıklarını Halep'e gönderdi
Kocaman yürekli 2 çocuk harçlıklarını Halep'e gönderdi
Kocaeli'de 12 kişi FETÖ'den adliyeye sevk edildi
Kocaeli'de 12 kişi FETÖ'den adliyeye sevk edildi
Aydın Ticaret Borsası'nda günlük oluşan fiyatlar
Aydın Ticaret Borsası'nda günlük oluşan fiyatlar
Sultanbeyli'ye kitap kafe ve bilgi evi geliyor
Sultanbeyli'ye kitap kafe ve bilgi evi geliyor
Arsin OSB'den Halep'e ayakkabı yardımı
Arsin OSB'den Halep'e ayakkabı yardımı
Elazığ'da Bylock kullanan 15 polis adliyeye sevk edildi
Elazığ'da Bylock kullanan 15 polis adliyeye sevk edildi
Bergama Belediyespor Aykut Karaman'ı renklerine bağladı
Bergama Belediyespor Aykut Karaman'ı renklerine bağladı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English