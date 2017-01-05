05.01.2017 17:53 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Osmaneli Belediyesi iş birliği ile 'El Ele Üniversiteye' projesi

Osmaneli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Osmaneli Belediyesinin katkıları ile Yüksek Öğretime Geçiş ve Lisans Yerleştirme sınavlarında okulların akademik başarılarının arttırılması ve ortalamalarının yükseltilmesine yönelik çeşitli etkinlik ve çalışmalar yapılmak amacıyla, 'El Ele Üniversiteye' projesi başladı. Osmaneli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Osmaneli Belediyesinin katkıları ile Yüksek Öğretime Geçiş ve Lisans Yerleştirme sınavlarında okulların akademik başarılarının arttırılması ve ortalamalarının yükseltilmesine yönelik çeşitli etkinlik ve çalışmalar yapılmak amacıyla, "El Ele Üniversiteye" projesi başladı.



Konu ile ilgili açıklama yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci "Osmaneli Belediyesinin sağlamış olduğu 5 deneme sınavı kitapçıkları kullanılarak belirli aralıkla öğrencilerimize deneme sınavı uygulanacaktır. Yapılan sınavlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzce değerlendirilecek. Analiz ve sonuçlar okullarımıza gönderilecektir. Bu bağlamda okullarımızın başarısını düşüren etkenler tespit edilerek ortaya çıkan sonuçların analiz edilmesiyle, alınması gereken tedbirler üzerinde gerekli çalışmalar yapılacaktır. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekinci Ocak ayında yapılacak sınav takvimini aşağıda açıklamıştır" dedi.



BELEDİYE BAŞKANINA EĞİTİME VERDİĞİ DESTEKTEN DOLAYI TEŞEKKÜR ETTİ



Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci "Belediye Başkanımız Münür Şahin göreve geldiğinden beri okullara gereken katkıda bulunmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, bugüne kadar okullara yapılan bakım, onarım, bahçe düzenlemesi, oyun malzemeleri gibi katkıları olduğunu söyledi. Osmaneli'nin en güzel eğitim-belediye işbirliği örneği olduğunu ifade eden Ekinci, "Çevre düzenlemeleri, spor alanlarının oluşturulması, fiziki şartların iyileştirilmesi, temizlik ve spor malzemelerinin temini konularında belediye olarak her zaman yanımızda oldular. İlçemizdeki eğitim ve öğretimine katkılarından dolayı başta Kaymakamımız Edip Çakıcı'ya Belediye Başkanı Münür Şahin'e, Osmaneli Belediye çalışanlarına katkılarından dolayı teşekkür ederiz" dedi.

