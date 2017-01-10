Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası

Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından, İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından, İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Pehlivanköy Kaymakamlığı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, TARSİM Tekirdağ Bölge Müdürü Cemal Tozkoparan ve ekibi, Pehlivanköy Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifi, Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi temsilcileri ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.

Tarım Sigortaları Havuzu tarafından 2017 yılında tüm Türkiye'de, buğday ürünü için İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası uygulamaya alınması sebebiyle toplantılar düzenlenerek, bilgilendirme yapıldığı belirtildi.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Bursa Bandırma Çanakkale yolu açıldı
İl Özel İdaresi ekipleri hastayı kurtarmak için seferber oldu
İSDEMİR Genel Müdürlüğü'ne Toker Özcan getirildi
Emre Kaya Uludağ'da hayranlarıyla buluşacak
Mersin'in 5 ilçesinde elektrik kesintisi
BB.Erzurumspor Kulüp Başkanı Demirhan'dan Gazeteciler Günü kutlaması
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
MHP'li vekilden Kılıçdaroğlu hakkında şok iddia!
MHP'li vekilden Kılıçdaroğlu hakkında şok iddia!
Meteorolojiden önemli uyarı! İstanbul'da kar daha da artacak!
Meteorolojiden önemli uyarı! İstanbul'da kar daha da artacak!
Salih Müslim: Türkiye El Bab'da bataklığa girdi
Salih Müslim: Türkiye El Bab'da bataklığa girdi
Antalya'da kulüp başkanına silahlı saldırı!
Antalya'da kulüp başkanına silahlı saldırı!
Baykal, Meclis'te konuştu: Allah aşkına nasıl oluyor da aklınızdan geçiriyorsunuz?
Baykal, Meclis'te konuştu: Allah aşkına nasıl oluyor da aklınızdan geçiriyorsunuz?
Türk tipi başkanlık! Neler değişiyor işte pakettekiler
Türk tipi başkanlık! Neler değişiyor işte pakettekiler
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Bursa Bandırma Çanakkale yolu açıldı
Bursa Bandırma Çanakkale yolu açıldı
İl Özel İdaresi ekipleri hastayı kurtarmak için seferber oldu
İl Özel İdaresi ekipleri hastayı kurtarmak için seferber oldu
İSDEMİR Genel Müdürlüğü'ne Toker Özcan getirildi
İSDEMİR Genel Müdürlüğü'ne Toker Özcan getirildi
Emre Kaya Uludağ'da hayranlarıyla buluşacak
Emre Kaya Uludağ'da hayranlarıyla buluşacak
Mersin'in 5 ilçesinde elektrik kesintisi
Mersin'in 5 ilçesinde elektrik kesintisi
BB.Erzurumspor Kulüp Başkanı Demirhan'dan Gazeteciler Günü kutlaması
BB.Erzurumspor Kulüp Başkanı Demirhan'dan Gazeteciler Günü kutlaması
Adana'nın 3 ilçesinde elektrik kesintisi
Adana'nın 3 ilçesinde elektrik kesintisi
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
(ATSO) Başkanı Demirci, Gazeteciler gününü kutladı
(ATSO) Başkanı Demirci, Gazeteciler gününü kutladı
23 Şubat Ortaokulu, (TEOG) sınavında il birincisi
23 Şubat Ortaokulu, (TEOG) sınavında il birincisi
Ufka Yolculuk, Astec Kitap Fuarı ile Almanya'da tanıtıldı
Ufka Yolculuk, Astec Kitap Fuarı ile Almanya'da tanıtıldı
Şehit Ailesinden Başkan Köksoy'a ziyaret
Şehit Ailesinden Başkan Köksoy'a ziyaret

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English