29.12.2016 İl Müftüsünden yılbaşını kutlamayın mesajı

Malatya İl Müftüsü Ümit Çimen, yılbaşı kutlaması tartışmalarına değinerek, 'İslam coğrafyası can pazarına dönüşmüşken, ülkemiz zor bir süreçten geçerken Müslümanların yılbaşı kutlamalarıyla meşgul olması bana göre kültürel anlamda hafif meşreplikten başka bir şey değildir' dedi. Malatya İl Müftüsü Ümit Çimen, yılbaşı kutlaması tartışmalarına değinerek, "İslam coğrafyası can pazarına dönüşmüşken, ülkemiz zor bir süreçten geçerken Müslümanların yılbaşı kutlamalarıyla meşgul olması bana göre kültürel anlamda hafif meşreplikten başka bir şey değildir" dedi.



Türkiye ve İslam dünyası 2017 yılına terörün, acının ve gözyaşının gölgesi altında girmeye hazırlanırken, İl Müftüsü Ümit Çimen, yaptığı açıklamada yılbaşı kutlaması tartışmalarının son derece gereksiz ve önemsiz olduğunu kaydederek böyle bir dönemde Türk Milletinin eğlenmesinin yakışıksız olacağını belirtti.



Yılbaşı kutlamalarının Türk kültürüne ait bir şey olmadığının altını çizen Çimen, "Özellikle yılbaşı kutlamalarının Müslüman bir toplumda olmaması lazım eğer yılbaşı kutlayan Müslüman toplumlar varsa bu kültürel ve ahlaki yozlaşmanın belirtisidir. Hele hele böyle bir dönemde, hele hele İslam coğrafyası can pazarına dönüşmüşken, ülkemiz zor bir süreçten geçerken yılbaşı kutlamalarıyla Müslümanların meşgul olması bana göre kültürel anlamda hafif meşreplikten başka bir şey değildir" diye konuştu.



Çimen, yılbaşının takvim değişikliğinden başka bir şey ifade etmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Milletler mensubu oldukları inancın, kültürün, tarihin, medeniyetin sancısını, kaygısını çekmiyorlarsa her şeylerini kaybederler. Bizi biz yapan değerlere bugün, dünden daha çok sahip çıkmamız gerekiyor. Yılbaşı bizim için bir takvim değişikliğinden başka bir şey ifade etmemeli" şeklinde konuştu.