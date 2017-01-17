17.01.2017 22:52 İl Emniyet Müdürü Karaaslan'dan patlama açıklaması

Ankara İl Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan, yapılan incelemelerin doğalgaz patlamasına işaret ettiğini belirterek, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Ankara İl Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan, yapılan incelemelerin doğalgaz patlamasına işaret ettiğini belirterek, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Ankara İl Emniyet Müdürü Karaaslan, Ankara'da patlamanın meydana geldiği bölgeye gelerek olayla ilgili bilgi verdi. Karaaslan, patlamanın bomba veya terör olayı olmadığını belirterek, yapılan incelemelerin doğalgaz patlamasına işaret ettiğini söyledi. Karaaslan, yaralıların durumlarının iyi olduğunu ve enkaz altında kimsenin bulunduğuna dair bilgi olmadığını ancak yine de dedektör köpeklerle kontrollerin tedbiren yapılacağını söyledi. Karaaslan, "Ankaralılar rahat olabilir bomba ya da terör eylemi değil, bir kaza. Çok şükür ölümsüz atlatıldı" diye konuştu.

(Onur Emre Durak/İHA)

