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İkiz kardeşlerden biri Çukurca'da şehit oldu
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İkiz kardeşlerden biri Çukurca'da şehit oldu

Hakkari'nin Çukurca ilçesi Ormanlı bölgesinde PKK terör örgütü tarafından düzenlenen el yapımı patlayıcı (EYP) saldırısı sonucu şehit olan Yozgatlı Piyade Uzman Çavuş Gökhan Peker için uğurlama töreni düzenlendi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesi Ormanlı bölgesinde PKK terör örgütü tarafından düzenlenen el yapımı patlayıcı (EYP) saldırısı sonucu şehit olan Yozgatlı Piyade Uzman Çavuş Gökhan Peker için uğurlama töreni düzenlendi.
Hakkari Dağ ve Komando Tugayında düzenlenen cenaze törene Hakkari Vali Vekili Hasan Ongu, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, kurum amirleri ve şehidin yakınları katıldı. Şehidin cenazesinin tören alanına getirilmesinin ardından saygı duruşunda bulunularak özgeçmişi okundu. Duaların da edildiği törende konuşan Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, "Bazen hal ve halden çok daha fazla şeyleri ifade eder. Hal sözde çok daha etkili olur. Hal, kahraman Yozgat ilimizden çıkmış ikiz kardeşlerin birisi kahraman hudut özel taburumuzdan (Çukurca), diğeri de şu anda Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı 2. Dağ ve Komando Taburunda görev yapan iki kahraman ikiz kardeş. Beraber profesyonel olarak bu saflara katıldılar. İkisi de yazın sıcağında hiç bıkmadan, kışın ancak içecek suyun zor bulunduğu, bulunan suyunda kışın donduğu Güven dağında, İkiyaka'da, Hisar dağında bölücü terör örgütü hainlerine karşı 3 yıldır sabırla mücadele ettiler. Hatta bu rahmetli silah arkadaşımız, tıpkı kardeşi gibi Çukurca'da bulunan kışlasına bile neredeyse hiç girmeden huduttaki kahramanlarımız ile omuz omuza zorlu coğrafyada teröre karşı çarpıştılar. O yüzden kendilerini iyi tanıyorum. Hatta bir operasyon sırasında rahmetliyle de dağ başında mevzilerin içerisinde çaylarını içip yemeklerini yemiştim. Bölücü terör örgütü ile sağlanan bir temasa müteakip ve verilen bir görev hiç yorgunluk göstermeden hırsla, azimle giden kahramanlar, gittikleri görev yerinde pusu mevziinde karşıdaki hain terör örgütünün düzenlediği kahpece el yapımı patlayıcı düzenekleri karşısında göğsünü yücelerek şahadet şerbetini içmiş bir kahraman. Kendisinin taşını gördüğümde şunu net ifade ederim ki ayakları belinden kopmuş adeta sırat köprüsünden biran öncesinden geçmek istercesine ara bedeninden kopmuş gitmiş. Elleri inşallah şefaatçı olacağı ailesinin sevdiklerinin sırat köprüsünden geçişinden uzanmak istercesine bedeninden kopup uçup gitmiş. Fakat o ayaksız ve elsiz bedenin üzerinde onurla duran, adeta sual melekleri ile soru cevap halinde değil de bir sohbet halinde bir bakış ve bir ifade işte hal bu. Bu hal bize çok şey anlatıyor. Lakin bu şehitler diridirler. Lakin siz onları anlayamazsınız diye buyuruyor. O yüzden biz biliyoruz ki şehidimiz ölü değil, içimizde ve cennet yolunda. Şehidin ailesine, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Muhakkak Allah sabredenlerle beraberdir" şeklinde konuştu.
Daha sonra şehit cenazesi askerlerin omzunda helikoptere taşınırken, askerler ise koşarak tekbirler eşliğinde naaşa omuz vererek helikoptere taşıdılar. Şehidin cenazesi, memleketine gönderilmek üzere helikopterle Van'a uğurlandı.
(Feyzullah Taş /İHA)

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