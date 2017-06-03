İkiyaka dağlarında teröristlerin silah deposu bulundu

3. Piyade Tümen Komutanlığı'na bağlı askerler tarafından, Yüksekova'nın İkiyaka dağlarında PKK'lı teröristler tarafından silah deposu olarak kullanılan bir mağara ele geçirildi.

MAĞARADAN ABD'NİN VERDİĞİ SİLAHLAR ÇIKTI

Mağarada yapılan aramada; 2 Doçka uçaksavar makineli tüfek, 1 Zagros keskin nişancı tüfeği, 3 Bixi makineli tüfek, 1 pompalı tüfek, 2 Kanas keskin nişancı tüfeği, 3 RPG 7 roketatar 2 Bixi makineli tüfek yedek namlusu, 55 Kalaşnikof şarjörü, 13 antipersonel roket mühimmatı, 30 antitank roket mühimmatı, 7 sevk fişeği, 2 şarjör kütüklüğü, 5 bidon Kalaşnikof mühimmatı, 5 uçaksavar mühimmat, 2 bidon fünye, 200 Bixi makineli tüfek mühimmatı, 5 gece görüş gözlüğü 2 keskin nişancı dürbünü, 7 adet telsiz, bol miktarda yaşam ve gıda malzemesi ele geçirildi.