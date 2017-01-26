İkisi de veda etti

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 6. maçında Darıca Gençlerbirliği, evinde ağırladığı Boluspor'la 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla iki ekip de kupaya veda etti.

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 6. maçında Darıca Gençlerbirliği, evinde ağırladığı Boluspor'la 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla iki ekip de kupaya veda etti.



MAÇTAN DAKİKALAR

25. dakikada Sinan Turan rakibine yaptığı sert faul sonrasında kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

39. dakikada Te Vrede meşin yuvarlağı ağlara göndererek Boluspor'u öne geçirdi. 0-1

82. dakikada gelişen Darıca Gençlerbirliği atağında Gökhan Erdoğan'ın ortasına Alper'in kafa vuruşunda top kalecide kaldı.

90+3. dakikada Darıca Gençlerbirliği'nin hızlı gelişen atağında Hayrullah Bilazer'in pasında topla buluşan Özer meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1



---KÜNYE---

Stat: Darıca 15 Temmuz Şehitleri

Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Oktay Önge xx, Seyfettin Ünal xx

Darıca Gençlerbirliği: Deniz xx, Alper xx, Selçuk xx, Özer xxx, Sinan x, İlyas xx, Yusuf xx, Alperen xx (Gökhan Erdoğan dk. 79 xx), Doğancan xx (Hayrullah dk. 63 xx), Murat Can xx, Gökhan Solak xx (Metehan dk. 46 xx)

Yedekler: Emre, Abuzer Gaffar, Engin Berk, Kerem

Teknik Direktör: Sadullah Zehir

Boluspor: Erdi xx, Ramazan x, Murat xx (Kutay Aydın dk. 86 x), Necati xx, Fatih Nurullah xx, Hakan Arslan xx, Yusuf Emre xx, Jansen xx, Burak xx, Mücahit xx (Musa Sinan dk. 46 xx), Te Vrede xxx

Yedekler: Melih,Diarra, Furkan, Oğuzhan, Cengiz Umut

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Goller: Te Vrede (dk. 39) (Boluspor), Özer Kutlu (dk. 90+3) (Darıca Gençlerbirliği)

Kırmızı Kart: Sinan Turan (dk. 25) (Darıca Gençlerbirliği)

Sarı Kartlar: İlyas, Yusuf, Murat Can (Darıca Gençlerbirliği), Ramazan, Fatih, Emre (Boluspor)

(Kaan Kızıl /İHA)