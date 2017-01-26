İkisi de veda etti

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 6. maçında Darıca Gençlerbirliği, evinde ağırladığı Boluspor'la 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla iki ekip de kupaya veda etti.
Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 6. maçında Darıca Gençlerbirliği, evinde ağırladığı Boluspor'la 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla iki ekip de kupaya veda etti.
MAÇTAN DAKİKALAR 25. dakikada Sinan Turan rakibine yaptığı sert faul sonrasında kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. 39. dakikada Te Vrede meşin yuvarlağı ağlara göndererek Boluspor'u öne geçirdi. 0-1 82. dakikada gelişen Darıca Gençlerbirliği atağında Gökhan Erdoğan'ın ortasına Alper'in kafa vuruşunda top kalecide kaldı. 90+3. dakikada Darıca Gençlerbirliği'nin hızlı gelişen atağında Hayrullah Bilazer'in pasında topla buluşan Özer meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1
---KÜNYE--- Stat: Darıca 15 Temmuz Şehitleri Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Oktay Önge xx, Seyfettin Ünal xx Darıca Gençlerbirliği: Deniz xx, Alper xx, Selçuk xx, Özer xxx, Sinan x, İlyas xx, Yusuf xx, Alperen xx (Gökhan Erdoğan dk. 79 xx), Doğancan xx (Hayrullah dk. 63 xx), Murat Can xx, Gökhan Solak xx (Metehan dk. 46 xx) Yedekler: Emre, Abuzer Gaffar, Engin Berk, Kerem Teknik Direktör: Sadullah Zehir Boluspor: Erdi xx, Ramazan x, Murat xx (Kutay Aydın dk. 86 x), Necati xx, Fatih Nurullah xx, Hakan Arslan xx, Yusuf Emre xx, Jansen xx, Burak xx, Mücahit xx (Musa Sinan dk. 46 xx), Te Vrede xxx Yedekler: Melih,Diarra, Furkan, Oğuzhan, Cengiz Umut Teknik Direktör: Fuat Çapa Goller: Te Vrede (dk. 39) (Boluspor), Özer Kutlu (dk. 90+3) (Darıca Gençlerbirliği) Kırmızı Kart: Sinan Turan (dk. 25) (Darıca Gençlerbirliği) Sarı Kartlar: İlyas, Yusuf, Murat Can (Darıca Gençlerbirliği), Ramazan, Fatih, Emre (Boluspor) (Kaan Kızıl /İHA)
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