İkinci YÖKDİL sınavına başvurular başladı

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) başvuruları bugün başladı.
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) başvuruları bugün başladı. YÖKDİL sınavının ikincisi 9 Temmuz 2017 Pazar günü, 30 ilde toplam 35 sınav merkezinde, saat 09.30'da, tek oturum halinde gerçekleştirilecek. Sınav için başvurular ise bugünden itibaren 9 Haziran 2017 tarihine kadar yokdil.yok.gov.tr internet adresi üzerinden alınacak. Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında gerçekleştirilecek olan sınav ilk kez İngilizce'ye ek olarak 'Almanca, Fransızca ve Arapça' dillerinde de yapılacak. İkinci YÖKDİL Sınavına; yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar katılabiliyor. (Pelin Üzek / İHA)
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