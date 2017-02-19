İkinci yarıda sadece 1 galibiyet

Bursaspor'un ardından Kasımpaşa ile de berabere kalan Fenerbahçe, ikinci yarıda çıktığı 5 lig maçında sadece 1 galibiyet elde edebildi.

Bursaspor'un ardından Kasımpaşa ile de berabere kalan Fenerbahçe, ikinci yarıda çıktığı 5 lig maçında sadece 1 galibiyet elde edebildi.

Kasımpaşa ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, ikinci yarıda yalnızca 1 galibiyet alabildi. Ligin ikinci yarısına Adanaspor maçı ile başlayan ve sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, bu mücadelenin ardından Medipol Başakşehir'i sahasında 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı. Sarı-lacivertliler, bu maçın ardından ise büyük düşüş yaşadı. Kayserispor deplasmanında 4-1 kaybeden Fenerbahçe, sonrasında deplasmandı Bursaspor ile 1-1, Kasımpaşa ile de sahasında 0-0 berabere kaldı.

(Bozhan Memiş / İHA)