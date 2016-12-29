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'İkinci yarı uygulamaları yerine koyan bir Trabzon olacaktır'
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'İkinci yarı uygulamaları yerine koyan bir Trabzon olacaktır'

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Kızılcabölükspor'la 1-1 beraber kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, 'İkinci yarı uygulamaları yerine koyan bir Trabzon olacaktır' dedi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Kızılcabölükspor'la 1-1 beraber kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, "İkinci yarı uygulamaları yerine koyan bir Trabzon olacaktır" dedi.
Ziraat Türkiye H Grubu'nda mücadele eden Kızılcabölükspor, sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kalarak ilk puanını aldı. Maçın ardından iki takımın da teknik adamları mücadeleyi değerlendirdi. Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, maçı kazanma arzusu oldukça aşağıda bir oyun sergilediklerini belirterek, "Öne geçmemize rağmen, rakibi oyunu rakipten koparıp, oyunu alabileceğimiz dakikaları gittikçe soğuttuk. Bu enerji düşüklüğü, bize hiçbir zaman maç kazandırmayacaktır. Bugün bunun bedelini son dakikada yediğimiz golle ödedik. Bu maçı kazansaydık, grupta birinci olma şansımızı elde edebilirdik. Matematiksel olarak hala şansımız devam ediyor. Ancak bundan sonraki pardonlar Trabzon için bir çizgide kalmıştır. Önümüzdeki dönemde komple takımın çizgisini hem yukarı çekip, yaptığı işleri, uygulamaları yerine koyan, düşünen bir Trabzonspor olacaktır. Yapacaklarımız için bugünden itibaren düğmeye basmış olacağız" şeklinde konuştu.

KIZILCABÖLÜKSPOR CEPHESİ
Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kızılcabölükspor Teknik Direktörü Hasan Şermet, "Ben bir haftadır takımla birlikte değildim, kurstaydım, bugün geldim. Çocuklarla beraber olamadık, hep yardımcı hocamız çalıştırdı. Biz maçta, oyunu biraz daha kendi bölümümüzün önünde kabul etmeye başladık. Sabırlı bir oyun oynamaya çalıştık. Esasında ilk yarı bunu başardık ama ilk yarı şanssız, bence talihsiz bir gol yedik. Sonuçta çok pozisyon da verdik" dedi.
İkinci yarıda hızlı hücumlarla pozisyon bulmaya çalıştıklarını ifade eden Şermet, "Hatta daha fazla bulabilirdik ama pasın kalitesinde, pasın şiddetinde, pası atamamakta, doğru adamı seçmekte çok sıkıntı çektik. Ama sonuçta 90'ıncı dakikada duran topta golü bulduk. Maç bu şekilde gitti. Bana göre Trabzon'un çok da üstünlüğü yoktu. Sonuçta Süper Lig takımı, burada bir Üçüncü Lig takımı var. Maç kalitesi açısında çok büyük bir fark yoktu. Oyuncu kalitesi açısından fark var ama oyun kalitesi açısından çok büyük bir farkın olduğunu düşünmüyorum. Trabzon'daki maçta da esasen talihsiz goller yedik" diye konuştu.
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